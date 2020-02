Tragédia herca z Twilightu: Manželka v 6. mesiaci tehotenstva potratila

Potrat v šiestom mesiaci, kedy je v maternici takmer plne vyvinutý a vnímajúci plod, je pre ženu veľmi traumatizujúci. Vyrovnať sa s tým teraz musí manželka herca Kellana Lutza.

Jej bábätko totiž zomrelo a lekári ho museli predčasne odrodiť. Zdrveným manželom pomáha silná kresťanská viera. Tridsaťjedenročná Britanny Gonzalez a hollywoodsky svalovec očakávali dievčatko. Narodiť sa malo uprostred jari.

,,Dievčatko. Bolo mi veľkou cťou a potešením byť tvojou mamou posledných šesť mesiacov. Robila som to najlepšie, bolo pre mňa veľkým potešením vidieť tvoj tváričku pri každom vyšetrení na obrazovke, cítiť tvoje jemné kopanie. Neviem, prečo sa stalo, čo sa stalo, ale istá časť vo mne sa veľmi upokojila tým, že viem, že si nikdy nezažila bolesť alebo zlomené srdce, a nikdy nezažiješ. Si teraz v rukách Ježiša a jedného dňa sa stretneme," smúti Brittany.

,,Než ťa uvidím v nebi, tvoja mama ťa veľmi miluje. Nie som pripravená hovoriť o tom, čo sa stalo, nie som si istá, že to niekedy dokážem. Ale môžem povedať, že som nesmierne vďačná za manžela, ktorý je najúžasnejší a bol po mojom boku po celý čas. Mám najlepšiu podporujúcu rodinu. Modlitby priateľov sú pre mňa všetkým... Ďakujem za úctu k nášmu súkromiu. Budem nejaký čas mimo, aby som to spracovala a prebolelo to," napísala na Instagrame.

Kellan je tiež silne veriaci kresťan, čo mu vraj pomáha bolesť prekonať.,,Tento týždeň bol šialenou jazdou na horskej dráhe so všetkými tými emóciami.V živote nemusíme vždy dostať odpovede na všetky otázky, ale navždy budeme mať pevnú vieru. Boh všetko zahojí... Nemôžem sa dočkať, až uvidím naše dievčatko v nebi, až nás Boh privolá k sebe domov, napísal Lutz. V sérii Twilight stvárňoval Emmetta, brata hlavného hrdinu Edwarda.