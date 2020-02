Herec Jozef Vajda o filme Sviňa: Tieto praktiky fungujú aj v iných krajinách

Šokujúci film Sviňa vtrhol do slovenských kín. Keď tvorcovia filmu oslovili Jozefa Vajdu (64), aby si zahral postavu gaunera, podnikateľa Lola Wagnera, neváhal ani minútu.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Práve mal rozčítanú rovnomennú knihu autora Arpáda Soltésza, podľa ktorej Sviňu natočili Mariana Čengel-Solčanská a Rudolf Biermann. Príbeh o slovenskej politike, sexe, smrti a peniazoch bol pre herca výzvou. Ako sa s tým popasoval?

Ako sa vám stvárňovala postava, ktorá až nápadne pripomína jedného súdeného podnikateľa?

Ľudia si môžu povedať, že je to vymyslené, že je to všetko fikcia. Ale to nie je len jeden človek. Ja som do tejto postavy chcel dať viacerých ľudí. Lebo za tých tridsať rokov je ich veľmi veľa. Naakumulovali sa do jednej roly, ktorú hrám v tomto filme. Nerád by som menoval, že je to ten alebo ten. Nech si každý vyberie.

Pritakali ste na rolu podnikateľa Lola Wagnera ihneď, alebo ste si dali čas na rozmyslenie?

Ani, ani. Všetko to má zaujímavú historku. V čase, keď som ešte nevedel, že budem robiť tento film, boli sme na zájazde s Ľubom Kostelným a bavili sme sa o tom, čo čítame. Ľubo je knihomoľ, občas mi dá tip na dobrú knižku. Povedal mi, že práve číta Sviňu od Arpáda Soltésza. Vraj, nech si to prečítam, tam pochopím, čo sa dialo v 90. rokoch a čo sa deje aj dnes. Začítal som sa teda do knižky a nebol som ešte ani v polovici, keď mi zazvonil mobil. Volal mi producent Rudo Biermann a vraví: Počúvaj, nechceš si prečítať knižku Sviňa? Vravím mu, že práve ju mám rozčítanú. Povedal mi, že už je hotový scenár, či sa na to nechcem pozrieť. Poslal mi ho už aj s tým, že ktorú postavu by som mal hrať. Bol to práve Lolo Wagner.

Trafil sa scenár touto postavou do vášho vkusu?

Keď sa na to teraz pozerám, tak zo všetkých tých postáv, zo všetkých uhlov pohľadu, z filmárskeho i režijného, sa asi najviac hodím práve na postavu Lola. Hrám veľkopodnikateľa s metódami, ktoré možno presahujú hranice normálneho podnikania, sú skôr mafiánske. Ale nekategorizujem to len na našu spoločnosť, veď tieto praktiky fungujú aj v iných krajinách. Sú to praktiky, ktoré nemajú s demokraciou a s normálnym podnikaním nič spoločné. Wagner je človek, ktorý sa pohybuje na hrane, alebo úplne mimo zákona. Používa tie najdrastickejšie metódy.