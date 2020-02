Nebojácna Kövešová zverejnila správy od dílera: Budem musieť nabiť a streliť ti do hlavy

Markizácka redaktorka Kristína Kövešová bez rešpektu zabŕda do nebezpečných tém a pozerá sa zoči-voči kriminálnikom.

Nedávno bola s kamerou relácie Reflex pri drogovej razii v Seredi. ,,Díler sa počas razie pokúsil utiecť, nie na dlho! Rolo V. je známe meno v seredskom podsvetí. Včera večer zasahovala NAKA v Seredi a okolí na viacerých miestach. Zadržaných bolo viacero osôb - Rolo a spol. a niekoľko kilogramov pervitínu, kokaínu a marihuany. Dobrá práca," informovala aj na sociálnej sieti.

Zainteresovanie odvážnej tmavovlásky do sereďského drogového biznisu sa zjavne nepáči mužovi menom Erik. Kövešovej poslal na sociálnej sieti fotku zbrane a výhražné slová. ,,Počuješ, j*b na to lebo budem musieť nabiť zbraň a nenájdu ťa nikdy. Celý život som v base a vo veľkom predávam drogy. Budem musieť nabiť a streliť ťa do hlavy,“ prečítala si markízácka redaktorka. Pre tú zjavne nie sú podobné správy nič nové. ,,A opäť píše náš díler Erik a takto zastrašuje,“ zverejnila komunikáciu s ním.

