Unikátna dedinská základka v Utekáči: Žiaci chodia do školy len dvakrát do roka

Tretina detí sa učí doma. Malá základná škola v Utekáči (okr. Poltár) má 90 žiakov, z toho ich má až 31 individuálnu formu vzdelávania. Znamená to, že nechodia do školy každý deň, ale učia sa v domácom prostredí.

Ich učiteľmi sú rodičia, alebo osoby s pedagogickým vzdelaním. Na preskúšanie do dedinskej školy v Utekáči, ktorý má vyše 900 obyvateľov, chodia deti z celého Slovenska dvakrát do roka.

Utekáčska základná škola s materskou začala s podporou individuálnej – domácej formy vzdelávania v školskom roku 2018/2019. „Sme škola s menším počtom žiakov a chceli sme ich získať viacej. Postupne sa nám začali ozývať rodičia aj z iných kútov Slovenska,“ prezradila učiteľka Nina Šajgalíková. Podľa nej sa rodičom páči prístup pedagógov, ktorí venujú deťom maximálnu pozornosť. „Plusom je určite aj to, že sme v nádhernom prostredí prírody, ktorej krásy využívame vo vyučovaní,“ dodala učiteľka. Domáce vzdelávanie využívajú najmä deti, ktorých rodičia pre prácu často cestujú, alebo žiaci so zdravotným znevýhodnením.

Maťko sa učí doma

Dôvodom pre individuálne vzdelávania je v prípade Bystrianskych spôsob života, ktorý vedú. „Bývame striedavo vo Svaríne a na Drahovej (časť Utekáča), kde sa venujeme chovu včiel a budujeme zázemie, aby sme sa tam mohli presťahovať,“ ozrejmila Viera, ktorej syn Maťko (8) sa vzdeláva doma. Jej manžel pracuje v zahraničí, niekedy cestujú s ním. „Ako výhodu vnímam to, že ako rodičia môžeme tráviť viac času so synom a spoločne objavovať svet, prispôsobovať vzdelávanie jeho individuálnym potrebám a našim pracovným a rodinným potrebám,“ spresnila Bystrianska. Maťko sa aj napriek tomu často stretáva s inými deťmi v krúžku a na návštevách.

Rodičia vypíšu žiadosť a je na riaditeľovi školy, či ju schváli alebo nie. Súčasťou je aj garant, ktorý bude žiaka vyučovať. Je to rodič, alebo iná osoba, ktorá však musí mať pedagogické vzdelanie. „Doma sa deti učia základné predmety - matematiku, slovenčinu, anglický jazyk a prvouku. Tá sa neskôr mení na prírodovedu a pribudne vlastiveda a nemčina. Následne príde žiak do školy dvakrát do roka na preskúšanie, pred polročným a koncoročným vysvedčením,“ vysvetlila Šajgalíková.

Rodič pozná dieťa najlepšie

Gabriela Herényiová, detská psychologička

Výhodou je, že rodičia svoje deti najlepšie poznajú. Vedia, ako im tú látku podať. Obrovskú nevýhodu vidím v sociálnej oblasti. Nenaučia sa súťažiť a porovnávať. Dieťa je doma samo, je tam najlepšie a porovnať sa môže maximálne so súrodencom, čo nemusí vždy robiť dobrotu. Aj keď je rodič akokoľvek pripravený, stále je rodičom. Na rodiča ako osobnosť sú obrovské nároky. Oddelenie roly rodiča od roly učiteľa je pre neho veľmi ťažké.

