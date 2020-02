Strastiplná záchrana Šípkovej Ruženky o pol tretej ráno: Erika zaspala v autobuse, šofér odišiel domov

Vskutku bizarná situácia. Eriku (19) z Alekšiniec neprebudil princov bozk ako v rozpávke o Šípkovej Ruženke, ale drsná realita. Zaspala totiž v autobuse tak tvrdo, že sa prebrala okolo pol tretej ráno na veľkú zimu. V odparkovanom a zamknutom vozidle spala niekoľko hodín. Von ju dostal až náhodný šofér a mestskí policajti cez okno.

Takmer ako Šípková Ruženka z rozprávky. Lenže Eriku (19) neprebral bozk princa. „Išla som autobusom od priateľa z Nitry domov do Alekšiniec posledným spojom o 22.44 hod. Už odmalička ma cesta autom a autobusom uspáva, veľmi rada vtedy spím. To sa stalo aj vtedy, jednoducho som zaspala,“ spomína už s úsmevom Erika na príhodu, ktorá sa stala ešte 23. januára. Vtedy jej však veľmi do smiechu nebolo. Keď sa totiž zo sladkého spánku prebrala, zažila hotovú nočnú moru.

„Problém bol, že som sa nezobudila, ani keď som mala vystupovať, ale až v odparkovanom autobuse na stanici v Nitre, teda tam, kde som pôvodne nastupovala. Bolo asi 2.30 hod., hlboká noc, nikde nikoho a ja tam sama v tom autobuse,“ pokračuje študentka v rozprávaní. Mimochodom, z Nitry do Alekšiniec je to asi 13 km. Prvotný zmätok vystriedali zdesenie a panika. „Najskôr som nevedela, čo mám vlastne robiť. Zobudila som sa na to, že mi bola zima a volala mi mamina akurát. Tak som jej vystrašene hovorila, čo sa stalo a ona volala mestských policajtov. Zavolala som aj priateľa, ktorý hneď prišiel,“ znie priam neuveriteľné dobrodružstvo novodobej Šípkovej Ruženky.

Záchranná akcia

Ani vyslobodenie Eriky z autobusu, rovnako ako v prípade rozprávkovej princeznej, nebolo také jednoduché. Lenže tŕnisté kríky nahradili zatvorené dvere. „Nedali sa odomknúť, tak policajti odišli zohnať asi pomoc a povedali mi, že mám počkať. Vtedy išiel náhodou okolo jeden vodič autobusu, zbadal môjho priateľa a opýtal sa ho, čo tam robí,“ vysvetľuje postup záchrannej akcie sympatická dievčina.

pochváli svojho novodobého princa Erika. Z autobusového väzenia, v ktorom sa ocitla vďaka tvrdému spánku, sa dostala až po 4 hodinách.

Aby sa podobným situáciám predchádzalo, vodič má po odstavení vozidla na stanici autobus poriadne skontrolovať. Ako pre televíziu Markíza uviedla spoločnosť Arriva, ktorá prímestskú dopravu prevádzkuje, vodič dostal upozornenie na potrebu dodržiavať toto nariadenie. „Neobviňujem nikoho, bola to moja nepozornosť a je z toho celkom zábavná príhoda, ale nebolo mi všetko jedno. Musím si už dávať pozor, aby som v autobuse nezaspala,“ zakončí so smiechom Erika.