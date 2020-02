Bujará oslava Neymarových narodenín: Futbalisti vyvetrali svoje sexi polovičky

Svoje 28. narodeniny oslávil vo veľkom štýle. Brazílsky futbalista a hráč Paríž St. Germain, Neymar (28), usporiadal párty v hlavnom meste Francúzska.

Párty sa konala v nočnom klube YoYo, ktorý sa nachádza neďaleko Eiffelovej veže. Zúčastnili sa jej kluboví spoluhráči s partnerkami, ale aj hráči z iných klubov Ligue 1 - napr. futbalista Lyonu - Memphis Depay.

Neymara a jeho priateľov zachytáva fotografia, ktorú pridal na instagram hráč Paríža, Ander Herrera. "Čím viac rozprávajú, tým sme silnejší. Gratulujeme Ney," napísal k záberu bývalý záložník Manchestru United.

Oslavy sa zúčastnili spoluhráči ako Mauro Icardi, Edinson Cavani, Sergio Rico či Angel di Maria. Ako uvádza web Daily Mail, manažér PSG, Thomas Tuchel, sa akcie nezúčastnil, túto udalosť označil za rozptýlenie počas príprav na nadchádzajúce zápasy klubu v Ligue 1.

Párty sa totiž konala len 24 hodín po víťaznom zápase s Montpellier (5:0) a len dva dni pred stretnutím s Nantes. Hoci aj tento zápas zvládli hráči PSG viťazne (2:1), Tuchel z párty, ktorá sa konala pred týmto súbojom, nadšený nebol. "Je to najlepší spôsob ako sa pripraviť na zápas? Nie. Je to najhoršia vec na svete? Taktiež nie. Je to však škoda, pretože dávame ľudom šancu, aby o nás hovorili v zlom. Nenechám však hráča na lavičke len kvôli tomu, že si vyšli von a oslavovali," poznamenal.