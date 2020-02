Kolegovia spomínajú na Mojžiša († 94) s láskou: Prečo legendárny zvolenský herec nikdy neprijal ponuku do SND

Už predvádza svoje umenie v nebeskom divadle! Legenda divadelného či televízneho herectva Andrej Mojžiš († 94) sa dožil úctyhodného veku, počas ktorého sa zaradil medzi skutočné herecké hviezdy.

Jeho kolegovia naňho spomínajú len s láskou. Viacerí sa zhodli, že herec bol lokálpatriotom zvolenského divadla, ktoré miloval. A ani opakovaným ponukám Slovenského národného divadla nepodľahol a zostal svojej srdcovke verný.

Mojžiša všetci poznali ako mimoriadne talentovaného umelca. Začínal v ochotníckom divadle v dedinke Bartošova Lehôtka.Pamätám si, že ja som hrala divú Báru a on hájnika. Na viac hier s Ondríkom si už však nepamätám. Bolo ich viac,“ spomína hercova priateľka z mladosti Jozefa Vozárová.

Film či televízia boli miesta, kde herec hviezdil. Jeho postavy vo filmoch, ako sú Drak sa vracia, Sebechlebskí hudci, Louis Pasteur, Výlet do mladosti a mnoho iných, sú nezabudnuteľné. Jedny z posledných filmov, kde sa predviedol, boli V zajatí lásky, Sokoliar Tomáš a Nedodržaný sľub. Mojžiš však nedal dopustiť na svoje milované Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene. Bol mu verný a nedokázal ho opustiť.

„Cením si ho okrem iného za vernosť, lebo dokázal, čo málokto - nepodľahnúť zvodom umeleckých príležitostí sústredených v Bratislave, on ostal celoživotne verný svojim zvolenským divákom.A to napriek mnohým príležitostiam, ktoré sa mu ponúkali a vďaka ktorým som si s ním aj ja zahrala v televíznych inscenáciách,“ povedala Novému Času Marína Kráľovičová a dodala: „Patril k tej hŕstke nadšencov, ktorí do divadla vošli len tak z ulice na konkurz a svojím elánom, pracovitosťou, oddanosťou profesii dokázali robiť skvelé divadlo.“ Mojžiš mal na neprijatie ponuky do SND, ako aj na ponuky do iných divadiel vysvetlenie. „A prečo by som mal? Veď aj tu sú ľudia,“ netajil sa v minulosti herecký bard zo zvolenského divadla.

František Kovár (73)

Veľmi som si ho vážil ako človeka aj ako umelca. Bol vzorom pripravenosti, veľmi citlivý a pokorný. Mali sme ho veľmi radi, pretože všetky úlohy, ktoré mal, robil na sto percent. V duchu som si vždy hovoril, že to, že bol vo Zvolene, že tam stále zostával, vzhľadom na jeho talent a to, aký bol herec, bolo od neho veľmi obetavé.

Emília Vášaryová (77) Otvoriť galériu Emília Vášaryová Zdroj: Tibor Géci, Nový Čas Spomínam si naňho predovšetkým z mojich detských liet. Keď chodievalo pravidelne hrávať do Banskej Štiavnice aj Zvolenské divadlo. Vždy sa mi páčil. Bol to krásny muž. Veľmi som ho obdivovala a myslím si, že keby sa narodil niekde inde, tak by urobil veľkú kariéru aj pred kamerou. Bol to skvelý človek, láskavý, milý a vynikajúci herec.