Slovensko v zovretí ničivého vetra: Klimatológ prezradil, dokedy to ešte potrvá

Vietor, ktorý už od utorka (4. 2.) fúka na území Slovenska, je nebezpečný nielen pre svoju silu, ale aj preto, že je veľmi vytrvalý. Pre TASR to povedal klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

"Aj keď boli najmä na západe Slovenska najsilnejšie nárazy vetra ešte počas utorka, fúka aj naďalej. A ak fúka vietor takto dlho, môže to prispieť k destabilizácii konštrukcií a aj k takým tragickým udalostiam, aká sa stala v Myjave," uviedol Faško.

V utorok zaznamenali najsilnejší náraz vetra na bratislavskej Kolibe - predpoludním tu dosiahol vietor rýchlosť 108 km/h, teda 30 m/s. "Vždy, keď sa objaví v takýchto oblastiach 'tridsiatka', je to zriedkavejšia situácia. Je to o to horšie, že nešlo o búrku alebo rýchlo postupujúci front, po ktorom vietor rýchlo prestane fúkať. Príčinou vetra bola tentoraz tlaková níž, ktorá postupovala priamo cez Slovensko smerom nad severný Balkán. Preto veterné počasie trvalo nielen včera a dnes, ale bude pokračovať až do začiatku víkendu," vysvetlil klimatológ.

Ako dodal, tlaková níž sa už dostala nad Čierne more a nad ním si stále udržiava svoju pôvodnú úroveň - teda sa zatiaľ nevypĺňa a je pomerne aktívna. Medzi touto nížou a tlakovou výšou, ktorá postupuje do strednej Európy od západu, pretrváva výrazný tlakový gradient, a ten je príčinou nielen veľmi silného, ale aj dlhotrvajúceho vetra.

V utorok začalo fúkať na západe Slovenska a postupne sa vietor dostával na východ. Najvyššie rýchlosti vetra zaznamenali 4. februára okrem spomínanej Koliby aj v Nitre (104 km/h), v Kuchyni a na bratislavskom letisku (101 km/h), a tiež v Hurbanove (94 km/h). V Piešťanoch, Dudinciach, Gánovciach a v Prešove fúkal vietor rýchlosťou 90 km/h. Na Lomnickom štíte dosiahli nárazy vetra rýchlosť 122 a na Chopku dokonca 151 km/h.

Najmä v horských oblastiach sa výrazne ochladilo, pretože medzi tlakovou výšou a nížou prenikol nad Slovensko od severu studený vzduch. Napríklad Lomnický štít mal v stredu o 16. hodine teplotu mínus 18,7 stupňa Celzia, čo je na tomto mieste zatiaľ najnižšia hodnota tohoročnej zimy. Keď zoslabne vietor, môžu sa silné mrazy vyskytnúť aj v iných lokalitách, kde napadal sneh.

Na Štrbskom Plese pribudlo 23 centimetrov snehu, v Oravskej Lesnej 15 cm a v Podolinci 10 cm, Liesek na Orave hlási 7 cm a Telgárt 6 cm. Na Lomnickom štíte dosiahla snehová pokrývka výšku 154 cm, na Chopku 149 cm a na Štrbskom Plese 64 cm.

Nižšie polohy ostávajú bez snehu a na mnohých miestach v minulých dňoch intenzívne pršalo. Napríklad 2. februára spadlo na Martinských holiach 32 mm zrážok, o deň neskôr vo Valaskej Belej 41 mm, čo sú neobvykle vysoké hodnoty a prispeli aj k povodňovým situáciám na viacerých miestach Slovenska.

Pokiaľ ide o silný vietor, cez víkend by sa mala situácia upokojiť. "Slovensko sa dostane pod vplyv spomínanej tlakovej výše, ktorá sa od Západu presunie nad strednú Európu," dodal Faško.