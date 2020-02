Mladá mamička dokáže stáť na nohách len 30 sekúnd: Hrozné, čo sa jej deje s mozgom

Je mladá, má tri malé deti a celý život pred sebou. Osud jej však do cesty nastražil krutú prekážku.

Britku Lucy Twiddy (24) postihla veľmi zriedakvá choroba, pri ktorej jej mozog prechádza do lebky, informuje britský denník The Sun. Takzvaná Chiariho malformácia spôsobuje, že spodná časť mozgu tlačí do miechového kanála a pacient má neustále neznesiteľné migrény, ktoré Lucy pripútali na lôžko.

Matka troch detí doposiaľ bojovala s chorobou statočne, no jej stav sa nedávno začal rapídne zhoršovať. Lucy sa už pomaly nedokáže postaviť na nohy a stráca rovnováhu. "Z mamy, ktorá sa starala o deti a varila, sa stala obyčajná telesná schánka pripútaná na lôžko," popísala svoj zdrvujúci zdravotný stav mladá pacientka, ktorá v súčasnosti dokáže stáť na nohách maximálne 30 sekúnd a musí sa o ňu starať tím opatrovateľov. Spoľahnúť sa môže aj na svojho obetavého manžela Sama, ktorý prebral starostlivosť aj o ich tri malé ratolesti.

"Každý deň sa budím s tým, že si želám, aby to bol len zlý sen. Stále dúfam, že sa jedného dňa vrátim k môjmu starému ja," dodala nešťastná žena. Jej manžel zatiaľ prerába ich bývanie, aby bolo prispôsobené jej potrebám.