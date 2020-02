Telefonát od Šatana ho prekvapil: Pospíšila čaká premiéra v seniorskom drese

Jedným z desiatich legionárov v aktuálnom výbere trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Craiga Ramsayho pred blížiacim sa Kaufland Cupom je 23-ročný útočník Kristián Pospíšil.

Doposiaľ reprezentoval Slovensko iba v kategóriach do 18 a 20 rokov, takže v seniorskom tíme si obije premiéru. "Som nadšený z toho, že tu môžem byť. Určite sa teším, že to prišlo. Bol som milo prekvapený, keď mi zavolal Miro Šatan. Som rád, že som si výkonmi vypýtal nomináciu na tento turnaj. Budem sa to snažiť potvrdiť na ľade a dúfam, že to vyjde," vyjadril sa Pospíšil na utorňajšom reprezentačnom zraze v Poprade.

V aktuálnom ročníku nastupuje Pospíšil za fínsky klub Lukko Rauma. V 43 zápasoch nazbieral 29 bodov (12+17), vďaka čomu je tretím najproduktívnejším hráčom mužstva, ktoré v ostatných trinástich dueloch stratilo iba štyri body. S odstupom času svoje rozhodnutie zamieriť do krajiny úradujúcich majstrov sveta rozhodne neľutuje.

"Keď som išiel do Fínska, mojou slabou stránkou bolo najmä korčuľovanie. Fínska liga ma však v tomto posúva dopredu, takže si myslím, že som mojim prestupom urobil správny krok. V Raume mám aj dvoch Čechov, čiže si rozumieme. Všetci Fíni však hovoria po anglicky, takže v komunikácii nie je žiadny problém. Šesť či sedem rokov som preč zo slovenského prostredia a preto sa teším, že v reprezentácii bude slovenčina aj v kabíne," vyjadril sa Pospíšil.

Zaujímavosťou je, že rodák zo Zvolena nie je len produktívnym hráčom, ale je tiež druhým najtrestanejším hráčom Liigy. Na konte má už 109 trestných minút. " V Európe sú také pravidlá, že ak niekoho narazíte na mantinel alebo sa dostane do potýčky, sú tam hneď vyššie tresty. Určite by som chcel mať menej trestných minút. Snažím sa už toho vyvarovať, najmä od momentu, keď hrávam viac. Je lepšie, keď sa sústredím na presilovky a oslabenia a nie na trestnú lavicu," vyjadril sa Pospíšil, ktorý predošlé sezóny strávil v nižších zámorských súťažiach (ECHL, USHL, AHL).

Po takmer roku sa na reprezentačnú striedačku vrátil Vladimír Országh. Majster sveta z Göteborgu 2002 pozorne sleduje slovenských hráčov, a tak mu kvalitné výkony Kristiána Pospíšila nemohli uniknúť. "Videl som šoty z jeho zápasov, v poslednom čase bol veľmi produktívny. Rok nehral, čo treba brať do úvahy, ale urobil veľký progres. V silnej fínskej lige získava určitú pozíciu v mužstve, hráva presilovky aj oslabenia a prepracoval sa do prvého útoku. Pozvánku do reprezentácie si zaslúžil svojimi výkonmi," dodal Országh.