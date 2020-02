Unikátne zábery! Pavián zdrapil levíča a vyliezol s ním na strom: Neuveríte, čo mu tam robil

Samec paviána sa v Krugerovom národnom parku v Juhoafrickej republike postaral o nezvyčajnú šou, keď ukoristil levíča, vyšplhal sa s ním do koruny stromov a začal sa mu starať o srsť, ako to paviány robia u vlastných mláďat.

Situáciu zachytil Kurt Schultz, ktorý v parku zabezpečuje safari. Nič podobné vraj za 20 rokov svojej praxe nevidel, napísala k tomu v utorok agentúra AP. "Ten pavián sa o neho staral, ako by to bolo paviánie mláďa. Samce paviánov sa veľa o mladé starajú, ale správanie toho samca voči levíčaťu bolo rovnaké, ako je to u samíc pri starostlivosti o vlastné mláďatá," povedal Schultz v e-maile.

Skupinu paviánov zbadal v sobotu a všimol si, že zvieratá boli nepokojné. Pravdepodobne na levíča práve narazili. Svorka totiž bola v oblasti žulových kopcov, kde často levy a leopardy ukrývajú mláďatá, keď sami lovia. "Paviány sú silné zvieratá a keď sa spočiatku o levíča začali biť, mohli mu spôsobiť vnútorné zranenia," napísal Schultz. To ráno bolo veľmi horúco a levíča vykazovalo známky dehydratácie. Keď sa svorka trochu upokojila, vyšplhal sa samec s levíčaťom v labe do koruny stromov a dlho ho tam hladil. "Levíča vyzeralo vyčerpane," povedal Schultz.

On i jeho kolegovia situáciu sledovali a stihli zaobstarať fotografie. "Myslím, že to levíča nemá šancu prežiť. Tá tlupa bola veľká a dospelý lev nebude schopný získať mláďa naspäť. Príroda je často krutá a pre levie mláďatá nie je ľahké prežiť. Keď to levíča povyrastie, mohlo by byť pre paviány nebezpečné. Bol som svedkom situácie, kedy paviány nemilosrdne zabili mláďa leoparda, a počul som o prípade, kedy paviánia tlupa zabila levie mláďa," dodal Schultz.