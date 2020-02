Miroslavovi okupovalo pozemok v Košiciach 50 ľudí: Osadníkom zaplatil 2 000 €, aby odišli

Problém vyriešil šikovne a bez násilia! Miroslav Radkovský (32) býva v Bratislave, no s rodinou vlastní pozemok v Košiciach pri Jazernej ulici.

Koncom minulého roku zistil, že sa mu tam načierno nasťahovali osadníci. V drevených provizórnych príbytkoch bývalo 50 ľudí, a keďže chcel pôdu predať, musel konať, lebo stav pozemku by všetkých záujemcov odplašil. Osadníkov vyplatil a pozemok už pomaly pripravuje na predaj.

Keď v mestskej časti sídlisko Nad jazerom pri Jazernej ulici vyrástla ďalšia nelegálna osada, zostali záhradkári bezmocní. Vrásky na čele im robili voľne pustené zvieratá, riskantne prebiehali cez štvorprúdový obchvat mesta. Osadníci sa od leta začali postupne usídľovať aj na pozemku Miroslava, ktorý žije v Bratislave. Na nových prisťahovalcov ho upozornila až mestská polícia aj starostka tejto časti Lenka Kovačevičová. „Oslovili sme vlastníkov a doručili im výzvy, že podľa stavebného zákona majú povinnosť starať sa o svoj majetok. Zaujali postoj, že sa o to postarajú,“ uviedla starostka s tým, že im ponúkli bezplatnú právnu pomoc.

Miroslav chcel pozemok s rozlohou 3 500 m² predať, no kvôli osadníkom to nešlo. Prvá konfrontácia s 50 ľuďmi bola síce ostrá, no nakoniec sa im podarilo dohodnúť. Vysťahovanie prebiehalo od januára. „Dohodli sme sa aj na kompenzácii 2 000 eur, aby sa mohli presťahovať. V konečnom dôsledku budem môcť pozemok čoskoro predať. Lokalita je to dobrá,“ uzavrel Miro s tým, že ho to celé vyšlo na 5-tisíc eur a väčšina z nich sa odsťahovala do vedľajšej nelegálnej osady Lubina.