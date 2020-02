Všetkých šokovala! Lucia Mokráňová má za sebou niekoľko stroskotaných vzťahov, dnes však žiari šťastím! To našla po boku bohatého podnikateľa zo Žiliny, Martina Majdáka, o ktorom tvrdí, že je to muž jej snov. Vyzerá to však tak, že dvojica to myslí skutočne vážne, nakoľko sympatická blondínka nosí pod srdcom ich prvé dieťatko. A keďže kvôli tehotenstvu zavesila známa fitnesska trénerskú dráhu na klinec, zaujímalo nás, či bude odkrajovať z priateľovho mešca peňazí. A čo zásnuby, sú témou dňa?