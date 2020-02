Namiesto rande skončil v nemocnici: Prišiel o nohy, no našiel lásku

Láska ako z romantického filmu. Muž, ktorého tragická nehoda pripravila o obe nohy, našiel lásku svojho života. Spojila ich práve tragédia.

Craig Towler (32) z Colorada zažíval obyčajný deň. Končil v práci, vykladal veci z kufra auta a tešil sa na večerné rande so svojou novou známosťou Amandou (30). No zrazu, ako blesk z jasného neba, do neho narazilo iné auto. Craig ostal zaseknutý medzi dvoma vozidlami a rozmliaždilo mu nohy od kolien dole.

Svedkovia mu ­ihneď poskytli prvú pomoc a vrtuľník ho previezol do nemocnice v Denveri. Tam mu doktori oznámili, že podstúpi dvojitú amputáciu. Napriek tejto situácii hraničiacej so smrťou nechcel nechať Amandu opustenú na rande, tak odkázal po kamarátovi, nech na neho nečaká. Chodili spolu iba tri týždne, no hneď ako sa dozvedela, čo sa stalo, sa náhlila za ním do nemocnice. „Netušil som, čo čakať, ale prišla takmer ihneď, nedávala žiadne otázky a ja som vedel, že bude pri mne stáť,“ vyjadril sa Craig.

Po amputácii bol týždeň v intenzívnej starostlivosti a aj teraz po troch rokoch si stále zvyká na to, že nemá nohy. Napriek tomu neklesá na duchu., na ktoré sa zapísal – no tentoraz na vozíčku. Amanda je stále po jeho boku.

Paradoxne si vďaka nehode uvedomil, aká je nezištná a láskavá. Prvýkrát sa stretli vo fitness centre, kde obaja pracovali ako tréneri.Dokonca som si plánoval tréningy v čase, keď ich mala aj ona,“ povedal. Osem mesiacov po nehode sa rozhodli spolu žiť a funguje im to doteraz. Tomu sa hovorí láska v dobrom aj v zlom.