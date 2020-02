Matovič kritizuje opozíciu za demonštrácie voči fašistom: Pomáhajú protesty proti Kotlebovi?!

Predvolebná kampaň sa dostáva do svojej poslednej fázy. Strany mobilizujú na bilbordoch, v politických diskusiách, ale aj na uliciach.

Jednou z čŕt tejto kampane sú aj protesty proti fašizmu na mítingoch ĽSNS, do ktorých sa zapájajú najmä strany PS/Spolu a Za ľudí. Igor Matovič (46) z OĽaNO ich práve za to kritizuje a tvrdí, že to pomáha najmä kotlebovcom. Kde je pravda?

Na stretnutiach ĽSNS sa od januára pravidelne objavujú stovky protestujúcich, ktorí odmietajú šírenie nenávisti a fašistických myšlienok, ktoré zaznievajú na kotlebovských mítingoch. Pravidelne sa na nich objavujú aj politici PS/Spolu a strany Za ľudí. Matovič hovorí, že proti extrémizmu treba bojovať iným spôsobom. „Týmto zvyšujú preferencie práve Kotlebovi. Väčšina jeho voličov sú zúfalí ľudia, ktorých trápia rovnaké problémy ako všetkých ostatných, a nechcú, aby ich štát okrádal,“ povedal Matovič s tým, že prosí opozičné strany, aby nebojovali proti Kotlebovi na uliciach.

„Pred 90 rokmi v Nemecku boli presne také isté politické strany, ktoré si chceli pomôcť preferenčne vo voľbách, tak si mysleli, že týmto si nabijú, že po uliciach budú bojovať s Hitlerom. Pomohli iba Hitlerovi,“ dodal.

Líder koalície PS/Spolu Michal Truban vysvetľuje, že po poslednom proteste napadli prívrženci ĽSNS jeho kolegov. „Je scestné ľuďom, ktorí chodia na námestia, odkazovať ,nechajte to tak‘ - prepustite naše námestia, ulice a Slovensko extrémistom. Chcem sa preto úplne jasne zastať a povzbudiť ľudí, ktorí sa v tisícoch stretávajú na námestiach. Hovoríme jasne: Nenecháme to tak. Nenecháme vás v tom. Budeme stáť za hodnotami slušnosti, rovnosti, demokracie a vážime si všetkých ľudí, ktorí nad tým nemávnu rukou,“ povedal.

Pripisovať nástup Hitlera protestom je absurdné

Jakub Drábik, historik venujúci sa fašizmu

Výrok, že opozičné strany pri nástupe Hitlera pomohli Hitlerovi, je veľmi zjednodušený pohľad na dejiny, ktoré sú oveľa komplikovanejšie. Hitler vyhral nie kvôli tomu, že mu opozícia nahnala hlasy, ale kvôli úplne iným štrukturálnym problémom, ktoré nemecká spoločnosť mala. Absolútne sa to tak nedá povedať. Na iných miestach, napríklad vo Veľkej Británii, sa fašisti nedostali do parlamentu aj vďaka tomu, že existovala veľmi silná a aktívna občianska spoločnosť, ktorá odporovala fašizmu. Pripisovať nástup Hitlera práve tomuto je absurdný výrok.

Zmobilizovať môžu aj voličov Kotlebu

Tomáš Nociar, odborník na extrémizmus

Vo všeobecnosti podpora krajnej pravice rastie pri voľbách vtedy, keď sú témy volebnej kampane blízke práve krajnej pravici - imigrácia, právo a poriadok či korupcia. Obávam sa, že pokiaľ sa krajná pravica stane témou volebnej kampane, tak z toho v konečnom dôsledku môže profitovať v najväčšej miere práve ona. Nie je to čierno-biele a snaha o mobilizáciu voličov zo strany opozičných strán môže mať vedľajší účinok, ktorý prispeje k tomu, že nastane mobilizácia práve toho opačného spektra.