Globálne otepľovanie je tu: Ako na nás vplýva stále teplejšia zima?

Tohtoročná zima zatiaľ nie je to, čo bývala! Už máme za sebou január a v mnohých lokalitách Slovenska sme ešte sneh poriadne ani nevideli. Teploty lámu rekordy, nie však v nameraných mrazoch, ale vo výške hodnôt. Odborníci priznávajú, že globálne otepľovanie je realitou a má vplyv nielen na naše zdravie, ale aj poľnohospodárstvo a zver v prírode.

Chladné počasie sme si na Slovensku túto zimu príliš neužili. Nielen toto obdobie bolo rekordne teplé, ale vyššie teploty ako v minulosti sme mali počas celého roka 2019.zhodnotil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Uplynulých 13 mesiacov bolo ako celok extrémne teplých.

Dokonca ešte v októbri namerali u nás v niektorých oblastiach teplotu 25 stupňov, čo je považované za letné teploty. Rekordy lámali aj novembrové teploty a zahanbiť sa nenechal ani posledný mesiac minulého roku. Teplomery ukazujú vysoké teploty aj v tomto roku. „Vyplýva z toho to, že globálne oteplenie tu je, atmosféra je teplejšia,“ vysvetlil meteorológ Jozef Iľko. Ako dodal, pozorovanie ukazuje, že keď je v zime teplejšie obdobie, ideme na horné teplotné rekordy a keď je chladnejšie obdobie, tak sa dostaneme len na normál. „To svedčí jednoznačne o tom, že teplotná krivka beží niekde nad dlhodobým priemerom,“ zhodnotil Iľko.

Oteplilo sa o 1 stupeň

Aj podľa klimatológa SHMÚ Pavla Faška otepľovanie prebieha stále rýchlejšie. „Najrýchlejšie sa zatiaľ otepľuje práve v druhej dekáde 21. storočia. Napríklad priemerná teplota vzduchu v januári v dekáde 2011 - 2020 bude v porovnaní s priemernou teplotou vzduchu v predchádzajúcom desaťročí (2001 - 2010) približne o 0,4 až 0,7 stupňa Celzia vyššia,“ vysvetlil.

„Za desať rokov je to veľmi výrazný posun v priemernej teplote vzduchu, pretože v klasických klimatických podmienkach rozdiely bývali za 30 rokov iba pár desatín stupňov Celzia, teraz to bude pol stupňa a ešte viac. A to je len január, v niektorých mesiacoch je ten rozdiel ešte väčší,“ dodáva. Aj na základe týchto údajov a pozorovaní odborník konštatuje, že posledné zimy sú aj o celý jeden stupeň teplejšie ako klasické zimy, ktoré kedysi na Slovensku bývali.