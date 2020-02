Matej je historicky najúspešnejší slovenský kickboxer: Súpera z Turecka vyprášil v Antalyi

Robí Slovensku dobré meno. Kickboxer Marek Karlík (21) z Prešova je slovenským rekordérom v počte finálových účastí na kontinentálnych aj svetových šampionátoch. Bol v nich už osemkrát. Nedávno sa mu podarilo to, čo žiadnemu Slovákovi. V tureckej Antalyi obhájil titul majstra sveta medzi seniormi a to tu ešte nebolo.

Východniar sa dostal ku kickboxu pred 8 rokmi, vymenil ho za tenis. „Po zranení mi to už veľmi nešlo, tak som skúsil kickbox a bolo to dobré rozhodnutie. Od roku 2013 do roku 2017 som vyhral, alebo bol vo finále na šiestich kadetských a juniorských majstrovstvách sveta či Európy,“ povedal Marek, ktorý študuje na Prešovskej univerzite športové trénerstvo v spojení s filozofiou a dodal: „Veľký úspech som dosiahol v roku 2017 na mojich prvých seniorských majstrovstvách sveta v Budapešti, kde som zvíťazil. Rovnaký kúsok sa mi podaril aj na majstrvostvách Európy v Bratislave.“ Otvoriť galériu Marek v Turecku obhájil titul seniorského majstra sveta. Zdroj: nov Marek má podporu najmä v otcovi a priateľke Lucii (21), ktorá sa tiež venuje kickboxu. „Minulý rok som dal do prípravy všetko. Majstrovstvá sveta boli v Turecku a obhájiť titul bola výzva. Vo finále sa mi podarilo zdolať práve Turka, a preto je toto víťazstvo veľmi cenné a titul si vážim najviac. Domáci proti mne nastúpil vo veľkom štýle. Bol rýchly a mrštný, ale podarilo sa mi to otočiť. Napokon mi zatlieskali aj Turci, ktorí dovtedy vášnivo povzbudzovali svojho borca,” podotkol Marek. Na Slovensku nemá kickbox podporu, ako napríklad v Rusku alebo Turecku, kde je po víťazstve vo svete pretekár zabezpečený na roky dopredu. „Ako študent sa však nesťažujem, dá sa z toho prežiť,” uzavrel úspešný kickboxer.

Najväčšie úspechy

2013 - víťazstvo na kadetských ME v Poľsku vo dvoch kategóriách

2014 - finále na juniorských MS v Taliansku

2015 - víťazstvo na juniorských ME v Španielsku

2016 - víťazstvo na ME juniorov v Írsku

2017 - víťazstvo na MS seniorov v Maďarsku

2018 - víťazstvo na ME seniorov v Bratislave

2019 - víťazstvo na MS seniorov v Turecku