Šťastní rodičia Alagič a Rytmus túžia po veľkej rodine: Chceme ďalšie dieťatko

Majú v tom jasno. Prominentný pár Jasmina Alagič Vrbovská (30) a Patrik Rytmus Vrbovský (43) prežívajú momentálne najkrajšie obdobie svojho života.

Po tom, ako si v máji minulého roka povedali svoje áno, sa o dva mesiace stali šťastnými rodičmi. Na svet tak prišiel ich prvý vytúžený synček Sanel, na ktorého obaja nedajú dopustiť. A aj keď od pôrodu neprešiel ešte ani rok, dvojica je pod neustálou paľbou otázok, ktoré sa týkajú ďalšieho dieťaťa. A odpoveď na najčastejšiu otázku je jasná - chceme k Sanelovi súrodenca!

Je z nich šťastná rodinka. Ubehlo už sedem mesiacov, odkedy sa raper Rytmus a moderátorka Jasmina stali hrdými rodičmi malého Sanela. Ako manželia tvrdia, práve on môže za krajšie dni v ich živote. A keďže už pár týždňov po pôrode dvojica spomínala, že plánujú veľkú rodinu, naskytla sa zvedavá otázka, či už neplánujú ďalšie bábätko. „Keď príde, tak príde. Ja prijmem všetko, čo nám bude dopriate,“ povedala Novému Času bez okolkov Jasmina. Je teda isté, že prominentní manželia chcú mať veľkú rodinu. „My to máme také podvedomé, že by sme Sanelovi chceli dať súrodenca. Ale zatiaľ je to úplne otvorené,“ prezradila šťastná mamina. Nespútaná, energická a veselá povaha jej našťastie ostala aj po pôrode. Či však bude ďalšie bábätko chlapček, alebo dievčatko, vôbec neriešia. „Ja prijmem všetko, čo nám bude dopriate a na pohlaví nám absolútne nezáleží. Hlavne nech je zdravé. Deti sú predsa zázrak a to v akomkoľvek pohlaví.“ Na otázku, koľko chce mať detí, reagovala milou odpoveďou. „Ja som vďačná, že nám bol dopriaty Sanel, ak nám tak bude dopriate aj naďalej, prijmeme to s otvorenou náručou a veľkým srdcom.“

Ich rituál

Alagič tvrdí, že materskú dovolenku si nesmierne užíva. Pomoc a oporu má najmä vo svojom manželovi, ktorého rola otca napĺňa a Sanelovi venuje všetok čas. „Paťo mi fakt veľmi pomáha. Odkedy sme ho doniesli domov z nemocnice, kúpe ho len on. Aj keď nahrával nový album, tak prišiel na chvíľku domov, len aby ho okúpal. A to som mu hovorila, že nech vôbec nechodí, urobím to sama. Je to však ich spoločný rituál,“ pochválila sa s úsmevom na tvári Jasmina.