Obrovská radosť, vášeň a temperament. Tak by sa dali opísať pocity, ktoré zažíval Peter Bič ako jeden z lokálpatritotov šou Zem spieva pri návšteve dvoch chlapcov Janka a Mirka. Tí predviedli neskutočný maďarský čardáš a dokázali, že cigánsky folklór majú v srdci. A hoci to začalo nevinnou túžbou splniť dedkovi sen, dnes je z toho obrovská vášeň, ktorú chcú chlapci odovzdávať ďalej. To však nie je jediný sen, ktorý si chcú splniť. Aký? Dozviete sa v šou Zem spieva už v prvú februárovú sobotu na Jednotke!