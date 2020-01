Vracajú sa k starým zvykom: Autá v Bratislave bude odťahovať dopravný podnik

Vracajú sa k starým zvykom. Autá vodičov, ktorí pri parkovaní v hlavnom meste porušili predpisy, zakaždým odtiahla súkromná firma. Tomu je však koniec. Už začiatkom februára totiž vodičov čaká veľká zmena. Odťahovanie vozidiel bude zabezpečovať opäť Dopravný podnik Bratislava (DPB).

Mesto Bratislava poverilo DPB odťahovaním vozidiel v roku 2005. Ten sa však o deväť rokov neskôr rozhodol predať žezlo súkromnej odťahovej službe so spoločnosťou Car Towing. Takéto riešenie sa však nestretlo s pochopením a vyvolávalo pochybnosti. „Odťahovú službu totiž v súlade so zákonom môže zabezpečovať len hlavné mesto alebo právnická osoba ním založená alebo zriadená,“ priblížil bratislavský hovorca Peter Bubla. A to je hlavný dôvod, prečo odťahovanie áut sa znovu prenieslo na plecia DPB. Zmluvu uzatvorili na 12 mesiacov. „Odťahy áut budeme zabezpečovať tromi odťahovými vozidlami,“ informoval DPB s tým, že príjem za túto činnosť pôjde priamo do mestskej kasy.

Na oplátku sa mesto rozhodlo dopravný podnik odbremeniť tým, že bude realizovať súdne vymáhanie nákladov. Odtiahnuté autá vodiči nájdu na Rožňavskej ulici 19 vo vjazde do Vozovne Trnávka. DPB zabezpečil jeho prípravu a tiež označenie aj v anglickom jazyku. Aby si svoje auto mohli vyzdvihnúť, je potrebné najprv navštíviť mestskú políciu a následne prevádzku DPB. Obe sa nachádzajú pri vchode do areálu, ktorý bude mať nepretržitú prevádzkovú dobu. Cena za odťah je podľa mesta 99 eur. Za tie roky sa teda nezvýšila.