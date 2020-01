Komentár Michala Trubana: Kotlebovcov neporazíme z gauča, odmakať to treba v dedinách

Nový Čas pred voľbami prináša názory osobností slovenskej politiky a spoločenského života na aktuálne dianie.

Michal Truban, líder koalície PS/SPOLU

Keď si všimnete na koho útočí SMER vo volebnej kampani, tak pravda sa skrýva medzi riadkami. Žiadnym videom neútočí na Kotlebu a ĽSNS. Dôvod je jednoduchý. SMER má totiž už len jednu šancu na prežitie - vládu s Kotlebom. Preto si nemôžu útočiť na niekoho s kým sú už dohodnutí a budú ho potrebovať.

Nikto z nás sa nechce 1. marca zobudiť do takého scenára, v ktorom červenohnedá vláda unesie Slovensko. A je jedno, či by išlo o oficiálnu, alebo len menšinovú vláda s tichou podporou kotlebovcov. Pre Slovensko by to bola katastrofa.

Vieme, že strašiť nepomáha. Niečo s tým musíme urobiť. Všetky politické strany by teraz mali zabrať naplno a venovať sa práci v teréne v obciach a mestách, kde majú kotlebovci veľkú podporu. Ísť za ľuďmi, počúvať ich a venovať pozornosť ich problémom.

Sám som takto bol v obci Richnava, keď tam rómske deti napadli staršiu ženu a kotlebovci si tam hneď organizovali stranícku kortešačku. Šiel som tam skôr ako oni, aby som si vypočul ľudí, pochopil ich problémy a verte mi, že to nemajú ľahké. Ale sú to slušní ľudia, ktorí chcú od politikov vidieť odvahu robiť rázne riešenia. Lenže ak za nimi nepríde v živote žiaden politik okrem Kotlebu, tak koho budú voliť?

Nezvládneme ich zastaviť rečnením z Bratislavy. Nedá sa to urobiť z gauča a už vôbec sa nedá spoľahnúť na to, že nám stačí presviedčať ľudí v mestách. Hrajú proti nám falošné profily, dezinformačné stránky a milióny eur, ktoré kotlebovci už dostali zo štátneho rozpočtu, aby svojimi klamlivými bilbordmi oblepili aj poslednú slovenskú obec. Musíme to dvakrát tak odmakať.

Preto chodíme kampaňovať aj do dedín, kde mala ĽSNS najväčšiu podporu v posledných voľbách. Boli sme za obyvateľmi malej dedinky Hrlica v Banskobystrickom kraji, kde získali kotlebovci vo voľbách 2016 až 82 %. Zastavil som sa tam ako vôbec prvý predseda politickej strany, odkedy si miestni pamätajú. Potom sme išli ešte do Dolnej Trnávky, Seliec a Rákoša, minulý týždeň som bol v Cigeľke, všetko obce, kde bodoval doteraz Kotleba.

Na moje prekvapenie ma tu privítali ľudia veľmi láskavo a bol medzi nimi cítiť skutočný záujem o dianie na Slovensku. Tak im ukážme, že na to nie sú sami.

V PS/SPOLU sme sa spojili odvážni bojovníci a bojovníčky s energiou pohnúť veci na Slovensku dopredu. Sme jasne antifašistická koalícia. Porazili sme Kotlebovcov v eurovoľbách. Porazíme ich aj teraz! Nenecháme Slovensko fašistom.