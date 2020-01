Ohrozí olympiádu koronavírus? Neskôr môžeme ľutovať, tvrdí guvernérka Tokia

Rýchle šírenie nového ochorenia pľúc v Číne stavia do pozoru aj organizátorov letných olympijských hier v japonskom Tokiu (24.7. - 9.8.).

Podľa slov guvernérky Tokia Juriko Koikeovej by bolo nezodpovedné neprikladať dostatočnú pozornosť súčasnej zhoršujúcej sa situácii s koronavírusom v susednej Číne. "Musíme sa tým vážne zaoberať a nič nepodceniť, lebo neskôr môžeme ľutovať," vyhlásila Juriko Koikeová, informuje o tom aj portál ORF.

Do otvorenia OH 2020 zostáva 177 dní a Koikeová hovorí o protiopatreniach, ktoré musia byť zabezpečené v prípade hroziacej epidémie. "V spolupráci so všetkými zložkami musíme byť pripravení na to, aby sme tento problém v prípade potreby vyriešili. Protiopatrenia proti infekčným chorobám boli dôležitou súčasťou plánov na zabezpečenie olympijských hier," uviedli organizátori. Doteraz bolo v Japonsku potvrdených osem prípadov nového patogénu.

Nový koronavírus sa začal šíriť z čínskeho mesta Wu-chan a v Číne si vyžiadal už 132 mŕtvych a takmer 6 000 nakazených. Potvrdené prípady nákazy hlásia aj takmer dve desiatky ďalších krajín vrátane Spojených štátov, Francúzska či Nemecka. Po prvý raz potvrdili prípady nákazy aj na Blízkom východe, a to konkrétne v Spojených arabských emirátoch.