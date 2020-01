Za neonacistickú symboliku na šekoch ho chcú posudzovať prísnejšie: Kotlebovi hrozí až 8 rokov natvrdo

Šéf fašistickej strany Marian Kotleba (42) sa v stredu postavil pred Špecializovaný trestný súd pre šeky v hodnote 1 488 eur.

Daroval ich trom sociálne slabším rodinám a keďže táto suma odkazuje na neonacistickú symboliku, mal byť súdený za prejav sympatií k tejto ideológii. Na začiatku pojednávania bol však poučený o tom, že môže byť posudzovaný prísnejšie a v prípade dokázania viny môže ísť do basy až na 8 rokov.

Kotleba prišiel na súd s úsmevom na tvári v sprievode svojho advokáta Tomáša Rosinu. Podporiť ho prišli aj viacerí spolustraníci. „Je to politická haluška, šikanovanie predsedu najsilnejšej opozičnej politickej strany,“ povedal Kotleba tesne pred pojednávaním. „To sa dneska dozvieme,“ odpovedal na otázku, ako je to s číslom 1 488. Pred začatím súdu si krátil čas počúvaním pesničky od Elánu. Klipom, v ktorom spevák Jožo Ráž mieri so zbraňou na novinára, sa zaoberala aj Generálna prokuratúra.

Na začiatku pojednávania bol Kotleba poučený o tom, že súd uvažuje, že ho bude posudzovať podľa prísnejšieho paragrafu, než v obžalobe hovorí prokurátor. Teda namiesto prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, môže byť súdený za založenie, podporu a propagáciu takéhoto hnutia.

Lídrovi strany ĽSNS by tak hrozilo 4 až 8 rokov odňatia slobody nepodmienečne, kým za prejavy sympatie to mohli byť v najhoršom prípade 3 roky. „Ak by bol odsúdený, tak by v riadnom konaní nebolo možné uložiť ani podmienečný trest,“ povedal prokurátor Tomáš Honz. Pri preukazovaní jeho motivácie pri neonacistickej symbolike chce využiť aj to, akými ľuďmi sa obklopuje na kandidátke. Práve tam má neonacistického speváka, odsúdeného rasistu, bitkára, či zatiaľ neprávoplatne odsúdeného extrémistu.

Zľakol sa a požiadal o odročenie

Kotleba si uvedomil závažnosť situácie. „Vzhľadom na to, že ste uviedli, že môže dôjsť k prísnejšej kvalifikácii skutku, žiadam o odročenie,“ povedal Kotleba s tým, že pre zmenu potrebuje dlhšiu prípravu. S jeho názorom sa stotožil aj prokurátor, a preto bol súd odročený. Obžalovaný politik požiadal, aby sa pojednávania presunulo na obdobie po voľbách, keď bude mať dostatok času. Sudkyňa jeho požiadavke vyhovela a stanovila nové termíny pojednávania na 4. a 5. marca. „My sa na nové podmienky pripravíme a náš politický boj pokračuje,“ vyhlásil po pojednávaní.

Čo znamená číslo 1 488

14 znamená v slangu krajnej pravice štrnásť slov amerického neonacistického teroristu Davida Lana: „We must secure the existence of our people and a future for white children. – Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti.“

88 odkazuje na nacistický pozdrav prívržencov extrémistov „Heil Hitler“, keďže písmeno „H“ je ôsme v abecede.