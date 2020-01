Fotka čerstvej matky sa stala hitom: To, čo vyviedla manželovi, vás pobaví

Dostala ho! Keď sa vám narodí dieťa, musíte rátať so spánkovým deficitom.

Samantha Mravik-Miller sa nedávno stala čerstvou mamičkou a na Facebooku baví fotkou, ktorú zverejnila krátko po pôrode.

Ak by ste čakali fotku bábätka, mýlili by ste sa. Matka zverejnila fotku detskej pištole, ktorá sa stala hitom. "Vychytávka mamy level 1 000. Obávaš sa nocí v pôrodnici so svojím novorodeniatkom a spiacim oteckom? Nuž, potom nezabudni jednu z týchto (pištolí) v nemocničnej taške," napísala matka k fotke.

Mamička si tak chcela zabezpečiť trochu oddychu, aby sa mohla zotaviť z pôrodu. Vďaka tejto vychytávke udržiavala manžela bdelého, píše vt.co. "Zabalila som si aj detskú pištoľ, pretože keď sa narodil nás päťročný syn, manžel spal, kým on plakal v nemocnici," dodáva.