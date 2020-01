Počet obetí koronavírusu stúpol na 132: Česko pristúpilo na evakuáciu študentov

V Číne sa koronavírusom infikovalo už vyše 5974 ľudí a zomrelo prinajmenšom 132. Uvádza to čínska národná zdravotnícka komisia. Výskyt vírusu medzičasom potvrdilo viacero krajín vrátane európskych - Francúzska a Nemecka.

V Tokiu v stredu pristálo lietadlo s viac ako dvoma stovkami japonských občanov na palube, ktoré priviezlo z mesta Wu-chan, ktoré je epicentrom nákazy. Jedenásťmilionové mesto, metropola provincie Chu-pej, je od minulého štvrtka uzavretá a podľa utorkového vyjadrenia japonských úradov by sa z neho chcelo dostať asi 600 občanov Japonska. Vláda sa preto pre nich snaží zariadiť ďalšie lety.

Podľa agentúry AP z Wu-chan v stredu skoro ráno miestneho času odštartoval lietadlo s 240 občanmi Spojených štátov. Lietadlo si objednala vláda vo Washingtone pre evakuáciu zamestnancov amerického konzulátu vo Wu-chan a ďalších Američanov. Počas medzipristátia pre tankovanie v meste Anchorage na Aljaške čaká cestujúcich ďalšia kontrola, či neprenášajú vírus.

V Českej republike sa zatiaľ nepotvrdilo žiadne z podozrení na nový koronavírus, ktorý sa šíri z Číny. Uviedla to v utorok hlavná česká hygienička Eva Gottvaldová, ktorú citovala spravodajská stanica ČT24. Vo viacerých českých nemocniciach však ešte preverujú podozrenia na nový vírus. Najnovšie podozrenie sa objavilo v utorok aj v Prahe, kde v Nemocnici Na Bulovke hospitalizovali čínskeho turistu.

Ďalšie podozrenie sa objavilo v okrese Ústí nad Orlicí. Ide o pacienta, ktorého previezli na infekčné oddelenie nemocnice v Pardubiciach, pričom podľa redaktora českej televízie má ísť o muža, ktorý prišiel z Mexika a má príznaky infekcie. Lekári v jeho prípade koronavírus predbežne vylúčili, no sledujú ho, aby mali istotu.

Ešte jedno podozrenie momentálne českí lekári preverujú v Moravskosliezskom kraji. Ide o muža, ktorý navštívil Čínu a od návratu má zdravotné problémy, povedala riaditeľka Krajskej hygienickej stanice Moravskosliezskeho kraja Pavla Svrčinová.

Českí lekári medzičasom vylúčili viacero podozrení na nákazu koronavírusom vrátane prípadu muža hospitalizovaného v Uherskom Hradišti, ako aj prípadu mladej Číňanky hospitalizovanej v Opave.

Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček okrem toho v utorok oznámil, že z čínskeho mesta Wu-chan, ktoré je považované za epicentrum nákazy, evakuujú francúzskym špeciálom zrejme ešte v polovici týždňa dvoch českých študentov.

"Čo sa týka českých študentov, ktorí sa nachádzajú vo Wu-chane, máme informáciu, že Francúzsko pristúpilo na našu žiadosť, že by ich evakuovalo s francúzskymi občanmi," povedal Petříček, ktorého citoval portál Novinky.cz. K evakuácii by podľa jeho slov malo dôjsť v polovici týždňa. Študenti však zrejme nebudú môcť hneď odcestovať do ČR, no vo Francúzsku najskôr strávia 14 dní karanténe.

Británia odporúča svojim občanom obmedziť cestovanie do Číny na minimum

Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní. Najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.