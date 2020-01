Veľké zemetrasenie v NBS a Poštovej banke: Hromadné prepúšťanie?!

Čo sa deje? Národná banka Slovenska aj Poštová banka ohlásili, že prepustia niekoľko desiatok ľudí. NBS tak má spraviť od marca 2020. Oficiálne dôvody hovoria o organizačnej zmene v štruktúre odborov. Poštová banka zase tvrdí, že do ich biznisu zasiahol najmä bankový odvod, ktorý presadila vláda minulý rok.

„Vážení kolegovia, dovoľujem si informovať, že v Národnej banke Slovenska sa s účinnosťou od 1. marca 2020 uskutoční rozsiahla organizačná zmena v štruktúre odborov, oddelení a úsekov,“ píše sa podľa Indexu SME v mailovej správe, ktorú prednedávnom dostali zamestnanci. Podľa toho NBS plánuje najať nových ľudí z externého prostredia. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdilo, že eviduje „nahlášku“ od zamestnávateľa, ktorý vykonáva „činnosti centrálnej banky“. Zároveň priblížilo, že ohrozených je 79 zamestnancov. Personálne zmeny banka potvrdila. V stanovisku však tvrdí, že to nebude takmer 80 ľudí, ale len asi desiatka. „NBS začala proces reštrukturalizácie. Nie je to hromadné prepúšťanie. Týka sa úseku obozretného dohľadu a úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov, k 1.3. 2020,“ uviedla NBS.

K prepúšťaniu sa uchýlila aj Poštová banka, v ktorej plánujú nechať odísť okolo stovky zamestnancov. Slová o prepúšťaní potvrdzuje aj banka. „Áno, je to pravda. Externé faktory sa podpísali pod rapídne zvýšenie nákladovosti a zníženie výnosovosti v bankovom sektore, k čomu sme sa museli postaviť zodpovedne,“ povedala hovorkyňa Lýdia Žáčková. „Tento zvýšený tlak na efektívnosť sa preniesol do nutnosti interných úspor a musel sa zohľadniť aj v zamestnanosti. Čo sa, žiaľ, dotkne do 10 % z celkového počtu zamestnancov banky, prevažne v bratislavskej centrále. Pobočkovej siete sa tieto zmeny netýkajú,“ dodala.