Hrôza u detskej lekárky v Myjave: Guľka v čakárni trafila mamičku do boku

Desivé chvíle, aké by nechcel zažiť nikto! Čakáreň pred ambulanciou detskej lekárky v Myjave sa v utorok ráno plnila malými pacientmi spolu s ich rodičmi. Krátko pred deviatou hodinou však rodičia so svojimi deťmi zažili šok. Budovu, v ktorej detská lekárka sídli, prevŕtali dve guľky. Jedna z nich preletela až do čakárne plnej ľudí a zranila jednu z mamičiek.

V šoku zostali nielen malí pacienti spolu so svojimi rodičmi, ale aj samotná lekárka so sestričkou. Podľa nich sa všetko zomlelo rýchlo. „Počuli sme ranu a rinčanie skla. Ľudia v čakárni sa zľakli. Boli sme z toho v šoku,“ opísala dramatické chvíle sestrička z ordinácie. „Jednu pani, ktorá tu čakala, niečo zasiahlo, a po chvíli sme zistili, že nám do ambulancie niekto strieľal,“ pokračovala. Zranenú pani s malou ranou na boku ošetrili.„Mala však obrovské šťastie, že stála bokom. Ak by bola otočená chrbtom, mohlo to byť omnoho vážnejšie,“ povedala vystrašená sestrička s tým, že budovu zasiahla ešte jedna strela asi o meter a pol nižšie pod oknom. No podľa jej slov určite nešlo o nič osobné. „Nebola to žiadna pomsta, nikomu sme neublížili,“ uzavreli svorne s lekárkou.

Podľa našich informácií z prostredia polície boli strely vystrelené pravdepodobne z guľovej zbrane z väčšej diaľky, nemali už takmer žiadnu rýchlosť ani intenzitu. Jedným z variantov, ktoré muži zákona preverujú podľa trajektórie striel je, že mohli byť vystrelené až kilometer a pol od ambulancie! Takmer 5 hodín skúmali miesto činu policajní technici a dokonca experti na balistiku. „Polícia preveruje udalosť, pri ktorej prišlo k vniknutiu projektilu strely cez okno do čakárne ambulancie detskej lekárky v meste Myjava. Jedna osoba bola projektilom strely ľahko zranená,“ potvrdil hovorca trenčianskej polície Pavol Kudlička.

Dodal, že z prvotných zistení a prijatých opatrení na mieste udalosti nebolo zistené, že ide o úmyselný útok na život a zdravie ľudí v čakárni a momentálne nehrozí ďalšie nebezpečenstvo. Myjavské mamičky zostali z nešťastnej udalosti v šoku. „Zajtra sa tam chystám aj s dcérkou,“ prezradila Simona, ktorá sa prišla presvedčiť, či bude ambulancia otvorená. Podľa samotnej lekárky však nie je dôvod zavrieť ordináciu. „Tak ako aj dnes, aj zajtra budeme ordinovať,“ uzavrela lekárka.