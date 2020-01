Polášek a Doding sú synonymom úspechu, Moška verí, že si zahrajú finále

Spolupráca Filipa Poláška s Ivanom Dodigom je v ostatných mesiacoch synonymom úspechu.

Slovensko-chorvátska tenisová dvojica v priebehu necelých siedmich mesiacov postúpila do semifinále Wimbledonu, vyhrala turnaj kategórie ATP Masters 1000, postúpila na Turnaj majstrov a v úvode novej sezóny si zabezpečila aj postup do semifinále Australian Open. Generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu (STZ) tešia výborné výkony tohto deblového páru, no zároveň ho neprekvapujú. Polášek s Dodigom sa v Melbourne nabalia: Aha, koľko zarobili postupom do semifinále

"Je to úžasný úspech pre Filipa a tiež pre celý slovenský tenis. Už na konci roka hrali veľmi dobre, v NTC mali spoločnú prípravu a musím povedať, že do tréningov išli s plným nasadením. Vedel som, že sú v dobrej forme. Fantastický zápas odohrali najmä v osemfinále proti bratom Bryanovcom. Predsa len, zdolať takého legendy, ktoré majú stále veľkú výkonnosť, bola pre nich obrovská vzpruha," povedal Moška v rozhovore pre agentúru SITA.

V súboji o postup do finále čaká štvrtý nasadený pár "pavúka" austrálska dvojica Max Purcell a Luke Saville. Moška favorizuje účastníkov minuloročného Turnaja majstrov. "Verím, že v Melbourne ešte nepovedali posledné slovo. Budem im držať palce, aby ich úspešná séria pokračovala. Myslím si, že Filip Polášek s Ivanom Dodigom majú veľmi dobré šance na to, aby postúpili do svojho prvého grandslamového finále," uviedol Moška.

V súvislosti s 34-ročným Poláškom sa už pred sezónou hovorilo o tom, že by mohol atakovať prvú priečku deblového rebríčka ATP. Jeho šance postupom medzi elitné kvarteto AO ešte viac stúpli. "Filip môže ísť veľmi vysoko, pretože väčšinu svojich bodov obhajuje až v druhej polovici sezóny. Preto má veľkú šancu na to, aby sa stal aj svetovou jednotkou. Nechcem to zakríknuť, ale pokiaľ bude pokračovať v takýchto výkonoch, napríklad počas jarných turnajov kategórie ATP Masters 1000 alebo na grandslame v Paríži, tak môže atakovať najvyššiu priečku. Bol by to sen," zaželal si Moška.

Z Filipa Poláška sa postupom času stáva aj jeden z lídrov daviscupového tímu. Slovensko začiatkom marca čaká súboj o postup na záverečný turnaj DC proti Česku. Moška pripúšťa, že práve rodák zo Zvolena by mohol byť rozdielovým hráčom: "Štvorhra je v tímovej súťaži veľmi dôležitá a my v súčasnosti máme svetového hráča. Bude určite veľkou posilou pre tím. Česi po odchode Berdycha a Štěpánka prechádzajú generačnou výmenou, takže to bude veľmi vyrovnané derby a práve štvorhra môže celý zápas rozhodnúť."