Živnostníci, pozor: Aké minimálne odvody musíte po novom platiť?

Máte živnosť a musíte platiť minimálne odvody? Vždy v januári sa automaticky zvyšuje základ, z ktorého sa vymeriavajú. Aj tento rok musíte odvádzať viac peňazí do Sociálnej a do zdravotnej poisťovne. Ktorých ľudí sa to týka a ktorých nie? Ako vzrástlo najnižšie poistné?

Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne stúpnu na 167,89 eura. Oproti minulému roku samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) zaplatí o takmer 10 eur mesačne viac. „Nová výška poistného platná od 1. januára 2020 súvisí so zmenou minimálneho vymeriavacieho základu pre tento rok. Týka sa to viac ako 174 637 SZČO,“ pripomína hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Prvé odvody v novej výške musia uhradiť do 10. februára tohto roka. Riadny termín splatnosti, čo je ôsmy deň kalendárneho mesiaca, totiž pripadá na sobotu. „Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si včas upravili aj platobný príkaz v banke,“ pokračuje Višváder. Za zvyšovaním je rast ekonomiky. Minimálny základ na ich výpočet tvorí 50 percent priemernej mzdy v predminulom roku a tá je čoraz vyššia. Kým v roku 2017 dosiahla 954 eur, vlani prekročila 1 000 eur. Sociálne poistenie • minimálne odvody živnostníka v roku 2020 sú 167,89 € mesačne • ak ste dosiaľ platili menej, začnete odvádzať 167,89 € • ak už platíte viac, pokračujete v úhrade doterajšej sumy • maximálne poistné SZČO v roku 2020 je 2 350,66 € mesačne • Sociálna poisťovňa v januári rozoslala listy o zmenách základov Koľkým SZČO sa zmení základ minimálny základ sa zmení 174 637 osobám

základ sa zmení maximálny základ sa zmení 298 osobám Termín úhrady odvody do Sociálnej poisťovne treba zaplatiť do 8. dňa nasledujúceho mesiaca

ak tento deň pripadne na sobotu alebo nedeľu, poistné je splatné nasledujúci pracovný deň Tip 8. február 2020 pripadá na sobotu. Odvody stačí zaplatiť 10. februára. Koho sa to netýka Peter Višváder, Sociálna poisťovňa Výška poistného sa od 1. januára 2020 nemení tým samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré poistné platia v rozpätí medzi novým minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom. Platiť budú rovnakú výšku poistného ako v roku 2019, a to až do 1. júla 2020, keď im Sociálna poisťovňa oznámi novú výšku poistného podľa daňového priznania za rok 2019 - ak daňový úrad nepožiadajú o odloženie daňového priznania. Zdravotné poistenie • minimálne odvody živnostníka v roku 2020 sú 70,91 € • aj keď už odvádzate viac, nepokračujete v úhrade doterajšej sumy • výška preddavku sa mení v januári a platí celý rok • nájdete ju v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2018 • horná hranica neexistuje Termín úhrady aj odvody do zdravotnej poisťovne treba zaplatiť do 8. dňa nasledujúceho mesiaca

aj keď termín splatnosti pripadne na sobotu alebo nedeľu, neposúva sa

preddavok za január 2020 musíte odviesť do 8. februára Zmeňte si trvalý príkaz Matej Neumann, Union zdravotná poisťovňa V prípade, že máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, nezabudnite si upraviť sumu na úhradu podľa vašej novej výšky preddavkov. V prípade trvalého príkazu a úhrady preddavku v lehote splatnosti nie je potrebné pri platbe uvádzať špecifický symbol. Otvoriť galériu Takto to stúpa z roka na rok. Zdroj: anc Najnižší základ na výpočet poistného 50 % priemernej mzdy v predminulom roku

priemernej mzdy v predminulom roku priemerná mzda v roku 2018 dosiahla 1 013 €

50 % z tejto sumy je 506,50 €