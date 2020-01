Polícia v utorok na odpočívadle v obci Čataj v okrese Senec zadržala dvoch mužov z Afganistanu.

Vyskočili z návesu kamióna. O prípade informuje na sociálnej sieti Polícia SR. Policajti aktuálne zisťujú, ako sa cudzinci dostali do vozidla a aká bola ich trasa migrácie. Zisťujú aj to, či vodič kamióna vedel o čiernych pasažieroch. "V takom prípade by mu hrozilo trestné stíhanie pre trestný čin prevádzačstva," doplnili.

Prípad prevzal Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.