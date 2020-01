Neželaný štvornohý návštevník Tesca sa stal hitom internetu: Mnohí chodia do obchodu, len aby ho stretli

Zamestnanci predajne Tesco v obci Thorpe Marriott neďaleko anglického Norwichu už vyše roka bojujú s kocúrom, ktorý sa v ich predajni udomácnil a odmieta z nej odísť.

Šesťročný ryšavý kocúr Pumpkin (Tekvica), ktorý najradšej oddychuje na jednej z automatických pokladní, sa už medzičasom stal veľkou hviezdou internetu, jeho profily na sociálnych sieťach sledujú tisíce ľudí, vymieňajú si o ňom informácie a mnohí z nich už dokonca cestovali do Thorpe Marriott len preto, aby sa tam s Pumpkinom stretli.

Customers boycott Tesco store after it banned Pumpkin the cat https://t.co/H32YALlht8 via @MetroUK — ulrike clarke (@ulrikeclarke) January 28, 2020

Kocúr patrí miestnej obyvateľke Jo Harding, ktorá sa ho snaží držať u seba doma, no nie vždy úspešne. Zvlášť cez deň, keď je v práci, si mačka navykla chodiť do neďalekej predajne, kde sa prechádza hore-dole cez posuvné dvere, prípadne skočí na svoju obľúbenú automatickú pokladňu a zadrieme na nej.Predajňa Tesco už v novembri 2018 uistila zákazníkov, že jej zamestnanci spravia všetko pre to, aby mačku naučili, že do obchodu nesmie chodiť. "Hoci máme tú malú ryšavú mačku, ktorá nás navštevuje, veľmi radi, predajňa potravín nie je pre mačku to najvhodnejšie miesto, a" uvádza sa v stanovisku predajne.Podľa britskej BBC sa už dlhšie zdalo, že kocúr poslúchol a do obchodu prestal chodiť, maximálne sa prechádza po jeho okolí. Cez víkend sa však neposlušný Pumpkin opäť vrátil na svoje obľúbené miesto a jeden zo zákazníkov ho odfotografoval, ako spokojne drieme na "svojej" automatickej pokladni.