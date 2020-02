Päťnásobnej mamičke rupli nervy: Manžela Daniela († 36) podpálila, keď sedel v kresle

Angela O´Brien (33) a Daniel Surtees († 36) z mesta Geelong v Austrálii sa zosobášili pred štyrmi rokmi a majú spolu päť detí.

Do ich domu bola jednu sobotu privolaná polícia, mužom zákona sa naskytol desivý pohľad. Daniel s vážnymi popáleninami ležal vedľa takmer zhoreného kresla. Muža urýchlene previezli do nemocnice, ale popáleniny boli také rozsiahle, že na druhý deň zomrel. V súvislosti s jeho smrťou polícia zadržala manželku Angelu. Hoci nie sú okolnosti úplne jasné, žena je už obvinená z vraždy.

Susedia zaznamenali v hodinách pred incidentom, že manželia mali hádku. ,,Počul som krik, ale nemyslel som, že je to niečo vážne, pretože tak to proste v Geelongu chodí,“ povedal jeden z nich pre 9News. Vyšetrovanie zatiaľ ukazuje na to, že Angela manžela podpálila, keď sedel v kresle. Nie je jasné, kde boli v tom čase ich deti.