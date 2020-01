Kuriózna situácia v slovenskej reprezentácii: Ani jeden z brankárov nie je k dispozícii!

Hádzanárska reprezentácia Slovenska, hoci sa pre reprezentačnú pauzu ešte nehrali ligové súťaže, prišla v krátkom čase na určitý čas o dvoch brankárov.

V priebehu 24 hodín sa v závere uplynulého týždňa zranili Marián Žernovič i Teodor Paul.

Žernovič si vo štvrtok počas tréningu svojho maďarského klubu Ferencváros Budapešť - paradoxne pri futbale - privodil zranenie členka.

"Spoluhráč mi zboku pristúpil ľavú nohu celou váhou. Nikdy som nemal s takýmto zranením skúsenosť, predtým som nemal ani vyvrtnutý členok. Hneď som pre bolesť vedel, že sa niečo stalo. Aj mi hovorili, že prvýkrát to vždy veľmi bolí. Nevedel som na nohu dostúpiť, to nedokážem ešte ani teraz. Sú tam poškodené väzy. Noha mi opuchla, najskôr na jednom mieste, ale potom sa mi to rozlialo do celej nohy, čo je však podľa lekára ten lepší prípad. Dostal som dlahu na nohu, ale po konzultácii s lekárom a fyzioterapeutom si ju môžem dávať dole pri cvičení i rehabilitácii. Vyzerá to na štvortýždňovú pauzu," prezradil pre agentúru SITA Marián Žernovič.

Považskobystrický odchovanec je veľkou oporou Ferencvárosu, o čom svedčia aj štatistiky. Zo všetkých brankárov v najvyššej maďarskej súťaži čelil v doterajšom priebehu sezóny druhému najvyššiemu počtu striel (354), z ktorých chytil 115 (108 z hry a 7 z pokutových hodov), v čom nemá konkurenciu. Nikto z ďalších gólmanov sa nedostal cez stovku úspešných zákrokov.

"Tieto pozitívne hodnotenia i čísla vždy potešia. Určite to však nie je iba moja robota. Zásluhu na tom majú aj všetci spoluhráči, čo stoja predo mnou na čele s dirigentom našej defenzívy Timuzsinom Schuchom, ktorý bol dvakrát najlepším obrancom v Lige majstrov," tradične skromne poznamenal Žernovič.

Jeho celková úspešnosť zákrokov predstavuje 32,49 percenta. "Na jeden zápas by to bolo také normálne číslo, ale z dlhodobého hľadiska pri započítaní všetkých stretnutí aj proti špičkovým tímom ako sú Szeged či Veszprém je to fajn," pokračoval 28-ročný slovenský brankár, ktorý opäť ukázal, že pred individuálnymi štatistikami uprednostňuje tímový úspech: "Mňa predovšetkým teší súčasné 4. miesto mužstva v ligovej tabuľke. Verím, že si to v jarnej časti nepokazíme, keďže je to tam veľmi tesné. Keby sa nám podarilo udržať toto umiestnenie, prípadne atakovať tretiu Tatabányu, boli by sme spokojní.

K Žernovičovi sa v piatok pridal aj v základnej zostave francúzskeho USAM Nimes Gard chytajúci Paul, ktorý vo finále prípravného turnaja proti Montpellieru utrpel dvojitú špirálovitú zlomeninu zápästia. Obaja Slováci budú chýbať svojim tímom v najbližších ligových zápasoch.