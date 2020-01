Kysučan Fero odišiel za prácou na sever Európy: Ako zdravotný brat vo Švédsku zarobím 109 000 €

Šťastie našiel v Škandinávii! Život, akým v zahraničí žije Kysučan František Bajánek (39), sa nedá porovnať s tým, ako existoval na Slovensku.

Ešte pred štyrmi rokmi mal zdravotník a otec rodiny na Slovensku niekoľko robôt, no suma, akú zarobil, ledva stihla pokryť ich bežné výdavky. Rozhodol sa preto pre radikálny krok - odišiel pracovať na sever Európy do švédskeho Štok­holmu. A život sa mu otočil o 180 stupňov.

František (39) o rozhodnutí odísť hovorí ako o najlepšom nápade svojho života. „To, čo som žil predtým, nebol život, aj keď som mal ženu a dieťa. Bola to otročina, zarobil som málo, aj keď som bol stále v práci. Pracoval som na záchranke, v ambulancii a aj na pohotovosti, odrobil som mesačne 500 hodín. V súkromnom živote som nemal okrem spánku čas na nič. Takto žije na Slovensku človek, ktorý chce slušne žiť a ktorý si chce poctivo zarobiť,“ smutno konštatuje František.

Osudová veta

Kysučan sa rozhodol radikálne zmeniť svoj život pred štyrmi rokmi. Impulzov bolo viac, poslednou kvapkou však bola veta primára na úrazovej chirurgii v Čadci, ktorý na jeho prácu zdravotného brata utrúsil: „Nastáva koniec sveta, muži robia ženské povolania.“ František sa rozhodol, že v takomto prostredí už žiť nechce a prihlásil sa na kurz švédčiny. Jazyk sa mu podarilo zvládnuť za 4 mesiace a robota v Štok­holme prišla takmer okamžite.

„Po štyroch rokoch som sa tu prepracoval na lukratívne miesto - urgent, kde sú najťažšie úrazové prípady, pobodania, postrelenia, ťažké nehody. Odrobím 160 hodín mesačne a v hrubom zarobím 9 100 eur. V čistom mi tak zostane 7-tisíc eur mesačne, z ktorých odpočítam okolo 1 500 eur náklady na bývanie, stravu, benzín. Mám zrazu veľa voľného času, môžem cestovať, športovať, chodiť na prechádzky a paradoxne odtiaľto mám viac času na svoje dcérky, s ktorými pretelefonujem každý deň niekoľko hodín,“ vraví František, ktorý tak ročne v hrubom zarobí 109 000 €.

Rodina mu chýba

František hovorí, že život vo Švédsku je menej stresový - aj na pracovisku. „Komunikácia v práci na rozdiel od slovenskej pracovnej klímy je otvorená a ľudia nie sú uzavretí, ale priateľskí a nápomocní, žijú viac kolektívnym duchom ako individuálnou súťaživosťou medzi sebou,“ pochvaľuje si. Slovensko mu však chýba. Preto chodí domov každý druhý mesiac na dva týždne.

„Bol by som šťastný, keby sa za mnou presťahovala aj manželka Mirka (37) s dcérkami Mirkou (7) a Adriankou (3). Zatiaľ sa zdráha, uvidíme časom. Veľmi mi tu chýbajú... Je to paradox, ale odtiaľto im dokážem dať viacej pozornosti a zabezpečiť lepší život ako na Slovensku, kde ma staršia Mirka takmer ani nevidela,“ vraví František, ktorý sa rozhodol pomôcť aj ostatným Slovákom zabezpečiť si prácu vo Švédsku a založil si na to firmu. Záujemcovia absolvujú 4-mesačný kurz švédčiny v Trenčíne a potom sa môžu uchádzať o zamestnanie v tejto krajine.

O aké pozície majú Švédi záujem

• predavač/-ky

• pokladník/-čky

• recepčný/-á

• pomocné sily do kuchyne

• sanitári/-ky