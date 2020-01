Spoje v Banskobystrickom kraji dočasne premávajú: Ukončí vojnu stretnutie župana s vedením SAD Zvolen?!

Vydýchli si, no dokedy? Cestujúci zo všetkých 9 okresov Banskobystrického kraja sa v pondelok bez problémov dostali do práce, k lekárovi či žiaci do škôl.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po víkende totiž opäť začali premávať prímestské spoje podľa grafikonu. Takáto bezproblémová situácia je však zatiaľ iba dočasná. Keď sa Banskobystrický samosprávny kraj nedohodne so spoločnosťou SAD Zvolen, autobusy po pár dňoch opäť prestanú premávať a kríza teda ešte nie je zažehnaná. Pre problémy s dopravou mimoriadne v pondelok zasadli aj krajskí poslanci.

V normálnom režime by mali prímestské linky jazdiť zatiaľ iba zopár dní. Kritickú situáciu dočasne vyriešili individuálne objednávky, ktoré so SAD Zvolen podpísali regionálne združenia miest a obcí. Napríklad okres Banská Bystrica objednal služby za 70-tisíc eur. To je suma, ktorú môže župa použiť v krízovej situácii bez verejného obstarávania. „U nás sa v okrese najazdí denne približne 11-tisíc kilometrov. Čiže suma 70-tisíc eur môže postačovať na obdobie zhruba 5 až 6 dní. Za toto obdobie musí nájsť župa riešenie, aby obyvatelia dostali požadované služby,“ povedal Ján Nosko, primátor Banskej Bystrice.

Krajskí poslanci sa v pondelok stret­li na mimoriadnom zastupiteľstve, aby schválili uznesenie, že budú hradiť všetky náklady, ktoré vzniknú združením miest a obcí v súvislosti s touto situáciou. Momentálne riešenie je však iba dočasné. V stredu by malo prísť k stretnutiu zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja a SAD Zvolen, kde by sa mali pokúsiť vyriešiť túto vzniknutú situáciu a dohodnúť sa na konečnom riešení. Situáciu môže vyriešiť aj súd, ak vydá na podnet kraja predbežné opatrenie pred SAD, aby zabezpečila až do správoplatnenia rozsudku dopravu vo verejnom záujme.

Cestujúci: Mali sme obavy

Lenka (41), Nemce, materská dovolenka Otvoriť galériu Lenka Zdroj: fab

Samozrejme, že človek cez víkend rozmýšľal, ako sa dostane do mesta. Potrebovali sme vybaviť viacero vecí. Som rada, že sa to podarilo zatiaľ vyriešiť. Je to však len dočasné. Dúfam, že to obe strany rýchlo urovnajú.

Denisa (16), Bratislava, študentka Otvoriť galériu Denisa Zdroj: fab

Som veľmi rada, že sa situácia vyriešila. Cestujem z Bratislavy do Banskej Bystrice a odtiaľto do školy do Banskej Štiavnice. Ak by autobusy dnes nepremávali, veľmi by mi to všetko skomplikovalo.

Gabriela (17), Strelníky, študentka Otvoriť galériu Gabriela Zdroj: fab

Myslela som, že v pondelok nepôjdu autobusy vôbec a nebudeme sa mať ako dostať k lekárovi či do školy. Potrebujeme cestovať každý deň. Vlakom sa nedostaneme. Ja cestujem do školy a ráno od nás chodia 2 autobusy a oba sú plné.