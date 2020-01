Nepôjdu do práce a do škôl: Čína pre nový vírus predĺžila novoročné voľno

O tri dni predĺžila čínska vláda týždňové voľno pri príležitosti osláv lunárneho nového roka po tom, čo sa v pondelok počet obetí nového koronavírusu v krajine zvýšil na 81.

Číňania tak nepôjdu do práce a do škôl až do 2. februára. Informovala o tom agentúra Reuters. V úsilí zabrániť ďalšiemu šíreniu smrteľnej nákazy zostali zatvorené aj viaceré veľké podniky, alebo ich zamestnanci dostali nariadenie pracovať z domu. Epicentrum nákazy, mesto Wu-chan, navštívil čínsky premiér Li Kche-čchiang. Stal sa tak prvým vysokopostaveným štátnym predstaviteľom, ktorý od vypuknutia epidémie prišiel do tohto stredočínskeho mesta.

Premiér oblečený v modrom ochrannom odeve a maske kontroloval snahy o zamedzenie ďalšieho šírenia vírusu a rozprával sa aj s pacientmi a zdravotníkmi, uviedla vláda. Počas osláv čínskeho nového roku, ktoré sa začali minulú sobotu, zvyčajne milióny obyvateľov cestujú do svojich rodných miest - pre obavy zo šírenia vírusu však mnohí museli svoje plány zrušiť.

Doterajšia bilancia ľudí nakazených novým koronavírusom v Číne predstavuje 2744 prípadov - ide o 30-percentný nárast. Približne polovica z nich sa objavila v provincii Chu-pej, ktorého hlavným mestom je práve Wu-chan. Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.