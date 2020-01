Spor medzi BBSK a SAD Zvolen: Krízu zažehnali len na pár dní! Čo je za kolapsom dopravy

Dobrá správa pre cestujúcich! V pondelok sa obyvatelia Banskobystrického kraja dostanú bez problémov do práce, školy či k lekárovi.

Autobusy budú jazdiť podľa platného grafikonu a to aj napriek tomu, že sa župa nedohodla s dopravcom. Toto riešenie je však iba dočasné a podľa vedenia samosprávneho kraja by malo trvať len niekoľko dní. Spoliehajú sa totiž na to, že v spore SAD Zvolen rozhodne v pondelok v ich prospech.

Prímestské spoje prestali v časti Banskobystrického kraja premávať v sobotu. SAD Zvolen tak reagovala na rozhodnutie súdu o nelegitímnosti jedného z tzv. Kotlebových dodatkov, ktorý predlžoval zmluvu samosprávneho kraja so SAD o päť rokov. Podpredseda BBSK Ondrej Lunter viackrát počas víkendu zopakoval, že zo strany dopravcu ide o protiprávne konanie. „My však ani v tejto situácii nečakáme so založenými rukami, ale snažíme sa v spolupráci so starostami prinášať iné riešenia,“ povedal v nedeľu s tým, že výsledkom rokovaní so starostami a regionálnymi združeniami bude v pondelok prímestská doprava v celom kraji.

Takéto náhradné spoje však podľa legislatívy môžu fungovať len niekoľko dní. Samosprávny kraj uhradí samosprávam, ktoré si nájdu alternatívnu náhradnú dopravu, všetky náklady, ktoré im v tejto súvislosti vzniknú. „Očakávame, že súd už v pondelok rozhodne o neodkladnom opatrení a prikáže dopravcovi, aby do momentu, kým sa obe strany dohodnú na novej zmluve, poskytoval aj naďalej prímestskú dopravu,“ zdôraznil Lunter.

Obavy škôl

Ak by sa prímestská doprava v pondelok neobnovila, skomplikovalo by to situáciu tisíckam ľudí v celom kraji. Problémy by mali aj žiaci v základnej škole v Štiavnických Baniach. Táto jedinečná škola je prvá na svete, kde sa vyučuje povinný predmet sokoliarstvo a navštevuje ju takmer 200 detí zo širokého okolia.

„K nám dochádza z inej spádovej oblasti 130 žiakov. My zabezpečujeme zvoz našimi autobusmi, autami a mojím tímom ľudí približne 50 deťom. Máme aj spoluprácu so SAD Zvolen a vytvorila sa priama prímestská linka od obce Ilija cez celú Banskú Štiavnicu až na Štiavnické Bane. Oni zvážajú približne 50 až 60 detí,“ hovorí riaditeľ školy Pavol Michal s tým, že časť škôlkarov a prvý stupeň vozia svojimi autobusmi a autami a druhý stupeň vozí dopravca SAD Zvolen.

„Ak by nezačali premávať prímestské linky, poriadne by sa nám všetko skomplikovalo. Cez víkend nastal chaos, volali mi niektorí rodičia, že nevedia zabezpečiť, aby prišli deti do školy. Či to nevieme zabezpečiť my. S naším systémom dopravy, aký v škole máme, my nevieme zabezpečiť rozvoz všetkých detí,“ dodal riaditeľ.

Mimoriadne rokovanie

Okrem čakania na súdne rozhodnutie sa v Banskej Bystrici dnes stretnú aj krajskí poslanci, ktorí budú musieť zapeklitú situáciu rozlúsknuť. „V prípade, že SAD Zvolen nezačne rokovať a neobnoví dopravu, očakávame, že štátne orgány nastolia vládu zákona, aby v štáte prestala panovať svojvôľa,“ povedal župan Ján Lunter. Aj primátori a starostovia nepovažujú súčasný stav za dlhodobo udržateľný. Tvrdia, že ľudia cítia krivdu za dane, ktoré platia a očakávajú adekvátne služby.

Nečudujú sa teda ich oprávnenému hnevu. „Počas víkendu sme dokázali zabezpečiť náhradné zdroje, napríklad na cestu do kostolov. Samozrejme, nie je v našich silách zabezpečiť vo všetkých mestách a obciach dopravu na pondelok do práce či do nemocníc,“ povedal pre Nový Čas Stanislav Horník, primátor Hriňovej a poslanec BBSK, a dodal, že ho teší aspoň čiastočná dohoda.

Na rokovanie nevidia dôvod

SAD Zvolen zatiaľ neeviduje na účte platby za záväzky Banskobystrickej župy. „Na rokovania sme mali najmenej rok, zrazu sa však všetko má vyriešiť za pár hodín,“ povedal predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny. Ako tvrdí, dohody, ktoré majú zabezpečiť prímestskú dopravu v deviatich okresoch BBSK, so SAD podpísalo už Regionálne združenie miest a obcí Žiarsky región, ktoré zahŕňa napríklad aj mestá Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, ako aj okres Brezno. Pridať by sa mali aj regionálne združenia ZMOS okresov Zvolen, Detva a Krupina, a tiež okres Banská Bystrica.

Príčiny sporu

1. Rozpory začali v roku 2018 spochybnením dodatkov, ktoré podpísal na poslednú chvíľu s dopravcami exžupan Marián Kotleba.

2. Okresný súd vyhlásil, že tieto dodatky sú v rozpore s európskym právom, rozsudok nie je ešte právoplatný.

3. SaD tvrdí, že kraj nevyrovnal ešte všetky záväzky voči nim a tak odmietajú rokovať.

4. Spor sa vyhrotil aj pre výrazné zvýšenie zálohových platieb na rok 2020.