Bojnická zoo prežíva najťažšie chvíle v histórii: Pre vtáčiu chrípku usmrtili 6 zvierat

Prídu o stovky operencov? V najstaršej slovenskej zoo sa začínajú napĺňať tie najčernejšie obavy.

Po tom, čo v Bojniciach potvrdili vírus vtáčej chrípky, museli usmrtiť už 6 zvierat a nie je vylúčené, že podobný osud postihne väčšiu časť operencov. Ako chránia zamestnancov pred nákazou? Nad najstaršou slovenskou zoo visí Damoklov meč v podobe vírusu vtáčej chrípky. Po tom, čo šéf štátnej veterinárnej a regionálnej správy Jozef Bíreš v sobotu potvrdil vtáčiu chrípku u troch zvierat, v nedeľu nabrala situácia ďalší negatívny spád.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Vyskytli sa ďalšie prípady u vodnej hydiny, ide o typické príznaky pre vtáčiu chrípku,“ skonštatoval a potvrdil, že pre bojnickú zoo to znamená to najhoršie. „Postupne zvieratá, ktoré prejavujú klinické príznaky, sa musia usmrtiť. Doteraz bolo usmrtených 6 zvierat, ktoré žili so zvieratami u ktorých už bola potvrdená prítomnosť vtáčej chrípky a sleduje sa intenzívne zdravotný stav, aby sa choroba nepreniesla aj do ďalších sekcií,“ vysvetlil Bíreš a zároveň dodal, že sa nedá vylúčiť, že vírus je už aj medzi ostatnými zvieratami.

„Preto bude sledovanie intenzívne. Zvieratá v tejto časti zoo budú musieť byť všetky usmrtené, a pokiaľ si to podmienky budú vyžadovať, budú usmrtené aj ďalšie,“ vyslovil obavy z najhoršej možnej predpovede.

Dezinfekčné rohože a rúška

Všetci zamestnanci zoo sú zo situácie zhrození, zo všetkých síl však vzdorujú hrozbe, ktorá nad nimi visí. Hovorca Národnej zoo Bojnice Jaroslav Slašťan dementoval informácie o tom, že by situáciu podcenili. „Vykonali sme všetky potrebné opatrenia a k celej situácii pristupujeme zodpovedne a profesionálne. Nakoľko chováme niekoľko stoviek vtákov a niektoré veľmi vzácne, robíme všetko pre to, aby sme situáciu zvládli,“ uviedol pre Nový Čas Slašťan a dodal, že v zariadení prijali okamžite prísne opatrenia.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

„Vtáky nemôžu prísť do kontaktu s voľne žijúcimi. Je zamedzený prístup k rybníkom voľne žijúcich druhov,“ prezradil o krokoch vedenia. Vírus vtáčej chrípky je však prenosný aj na človeka a tak sú v pozore aj chovatelia a ošetrovatelia. „Inštalovali sme dezinfekčné rohože a používame rúška. Národná zoo Bojnice prísne dodržiava nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza,“ dodal Slašťan s tým, že pre návštevníkov má smutnú správu. „Zoo je až do odvolania pre verejnosť uzatvorená,“ uzavrel hovorca.

Sokoliari v pozore

Rovnaké nešťastie postihlo aj sokoliarov. Tí fungujú v tesnom susedstve obľúbenej zoo, keďže sú atrakciou pre návštevníkov. „Hneď ako sa objavila informácia, že sa objavila vtáčia chrípka v okolí Nitry, sme uzavreli areál, dali sme dezinfekčné rohože a ostatní dostali do areálu zákaz vstupu. Je to čisto len naše predbežné opatrenie. Máme obavy a robíme všetko pre to, aby sa nič nestalo,“ povedal sokoliar Jozef Tomík.