To tu ešte nebolo: Krasokorčuliarka má 40 rokov a tri deti!

Vždy sa nájdu výnimky! Jednou takou je Britka Zoe Jonesová (40), ktorá stavia na hlavu všetky dôkazy, že súčasné krasokorčuľovanie je len pre násťročné baby. Zoe má totiž 40 rokov a je matkou troch detí.

Na európskom šampionáte s partnerom Christopherom Boyadjiom o jedenásť rokov mladším pútali väčšiu pozornosť ako samotní šampióni! Súťažili v kategórii športových dvojíc a obsadili 12. priečku, s ktorou najmä Zoe spokojná nebola. Ona chcela skončiť v desiatke! „Vieme, že nikdy nebudeme v TOP 5. Ale trénujeme, aby sme predviedli dva čisté programy a potešili divákov,“ prezradila Britka, ktorá začínala ako sólistka, v 21 rokoch ukončila kariéru a na trinásť rokov si urobila pauzu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Medzitým porodila tri deti, dcéry - dvojičky Zahrah a Ziniu a syna Zkaia. Keď deti odrástli, zacnelo sa jej po krasokorčuľovaní. Potrénovala, jasne vyhrala veteránske preteky a chcela viac. Na krasokorčuliarskej zoznamke sa dočítala, že jeden Francúz hľadá partnerku do športových dvojíc. Odpísala mu, no vek prezradila až keď sa stretli zoči-voči. „Jej myseľ má šestnásť, preto toľko vládze,“ priznal partner jedinej matky na ME 2020 a prvej štyridsiatničky, ktorá kedy na ME v tomto športe štartovala.

Ruský šampionát?

Na ME v Grazi zarazila aj ruská dominancia. Pretekári tejto krajiny obsadili v dvoch kategóriách (ženy a športové dvojice) celý stupeň víťazov a v dvoch medzi seba pustili iba jedného zástupcu inej krajiny. V tancoch Francúzov Papadakisovú a Cizerona a v kategórii mužov Gruzínca Kvitelašviliho.