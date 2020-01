Otvorené slová prezidentky: Ak voľby vyhrá ĽSNS, má jasno v tom, čo urobí

Ak ĽSNS vyhrá tohtoročné parlamentné voľby, prezidentka Zuzana Čaputová vstúpi s touto stranou do rokovaní.

Považuje to za rešpektovanie vôle ľudí. Povedala to v nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Koaličný potenciál ĽSNS sa zatiaľ podľa prezidentky javí ako nulový. Ak by niekto chcel vytvoriť vládu s podporou ĽSNS, tak Čaputová vládu vymenuje. "Ak mám dôverovať vyjadreniam lídrov politických strán, je nepravdepodobné, že by ĽSNS mohla zostavovať vládu," uviedla. Ak si voliči zvolia strany, ktoré sú s ĽSNS ochotné a schopné vládu vytvoriť, musela by ju vymenovať, skonštatovala hlava štátu. "Nemala by som inú možnosť ako rešpektovať voličov," doplnila. Poznamenala tiež, že nie vždy zostavoval vládu víťaz volieb, pričom to robil ten, kto mal potenciál zostaviť vládu s oporou v parlamente.

V prípade, že dôjde po voľbách k politickému patu a nikto nebude schopný vytvoriť vládu, je možné, že Čaputová vymenuje úradnícku vládu. "Najlepšie je, ak vláda vzíde z volieb. Úradnícka vláda je plán B," vysvetlila hlava štátu.

Prezidentka nepovažuje za vhodné, aby vymenovala na post premiéra ktorúkoľvek osobu, ktorá čelí obžalobe. Uviedla to na margo toho, že ak by sa mal premiérom stať líder strany Za ľudí Andrej Kiska a jeho obvinenie by postúpilo do obžaloby na súd, tak by ho za premiéra nevymenovala.

"To, čo treba zmeniť k lepšiemu, do budúcna je, aby sa kauzy na Slovensku vyšetrovali. Musím oceniť posun, ktorý za posledný rok a pol nastal. Istý posun k lepšiemu tu máme," hovorí prezidentka.

Ministrom vnútra by mal podľa nej byť človek, ktorý nemá spornú minulosť alebo je schopný daný rezort posilniť z hľadiska dôveryhodnosti. "Súvisí to s tým, aby mal odborné predpoklady, ale takisto aj morálny kredit," priblížila Čaputová. Bola by tiež opatrná v tom, ako sa bude "hýbať so stoličkou policajného prezidenta". "Zmeny, ktoré sa udiali v poslednom období, by mali byť ešte dôslednejšie, čo sa týka polície," tvrdí. Dodala, že Lučanský má jej dôveru.