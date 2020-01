Danko vycestuje do Portugalska: Na programe je aj pútnické miesto

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko absolvuje oficiálnu zahraničnú cestu v Portugalsku.

Počas pracovného programu sa stretne s tamojšími poprednými politickými predstaviteľmi. Naplánovaná je aj návšteva jedinečného pútnického miesta, Fatimy.



Šéf parlamentu Andrej Danko vycestuje do Lisabonu v nedeľu popoludní. Cieľom cesty je rozvíjanie ekonomickej spolupráce, ako aj posilňovanie obojstranného rozvoja v oblasti vedy, kultúry ako aj školstva. Pozitívny politický dialóg zdôraznil aj vznik Prvej Slovenskej školy v Portugalsku, ktorá bola otvorená v septembri 2019. „Vzťahy s Portugalskom sú vyvážené a majú potenciál rásť. Aj touto cestou by som chcel potvrdiť záujem Slovenskej republiky viesť konštruktívny dialóg o európskej agende. Vzhľadom na vývoj v Európe a vo svete by sme mali dbať na spoluprácu s národnými parlamentmi tak, aby sme prípadným náročným výzvam mohli čeliť spoločne,“ priblížil vzťahy medzi oboma štátmi Andrej Danko. Rovnako zdôraznil, že sa bude usilovať o prehĺbenie dialógu nielen medzi parlamentmi, ale aj o nadviazanie užších kontaktov s tamojšími poslancami a politickými predstaviteľmi. „Portugalsko má rozvinutý cestovný ruch, ktorý má tendenciu stúpať. Takisto si už dávno osvojili napríklad inštitút 13. platu. Tém na spoločnú diskusiu je preto viac, ako by sa mohlo zdať,“ doplnil predseda Národnej rady SR. V Lisabone sa šéf parlamentu stretne s predsedom Republikového zhromaždenia Portugalskej republiky Eduardom Ferrom Rodriguesom a súčasťou jeho programu bude aj návšteva obľúbeného pútnického miesta Fatima.