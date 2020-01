Exminister Sólymos po incidente v centre Bratislavy: Vzdal sa aj poslaneckého kresla

László Sólymos sa v stredu dostal spolu s bratom do potýčky s personálom v ázijskej prevádzke a zadržala ho polícia.

Druhý deň po incidente zvolal tlačovku, ospravedlnil sa a ohlásil, že podáva demisiu. Automaticky tak získal nárok na poslaneckú stoličku, na ktorú však v tomto volebnom období už nemieni zasadnúť.

V stredu večer si László Sólymos spolu s bratom chceli odskočiť na toaletu do čínskej reštaurácie, no keďže boli podgurážení, personál ich odmietol pustiť. Vznikla z toho riadna mela, vo vzduchu lietali údery aj nadávky a zasahovať musela privolaná policajná hliadka. Bratia Sólymosovci si svoju frustráciu vybili na dverách podniku, na ktorých rozbili sklenenú výplň a podľa polície tak spôsobil škodu vy výške asi 1 000 eur. Na druhý deň si minister vstúpil do svedomia, zvolal tlačovku a ohlásil na nej svoj koniec v pozícii ministra životného prostredia. „Je mi ľúto, že moja štvorročná tvrdá práca je ukončená jedným chybným krokom. Dnes podávam demisiu,“ povedal Sólymos, ktorý dodal, že zažíva tažké obdobie v rodinnom živote a škodu uhradí. Kedže vo voľbách v roku 2016 sa na kanidátke Mosta-Híd dostal do parlamentu na 4. mieste, po vzdaní sa ministerskej funkcie sa mu uvoľnil poslanecký mandát. „Minister odoslal do Národnej rady list, ktorým sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu,“ potvrdil hovorca rezortu Tomáš Ferenčák. Budúci týždeň ju má hlava štátu prevziať demisiu a po stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim poverí Sólymosovho nástupcu.