Silák René pokoril svetový rekord: Za minútu prehrýzol neuveriteľných 33 plechoviek

Silák René Richter vytvoril v sobotu v Dubňanoch na Hodonínsku svetový rekord, keď prehrýzol 33 plechoviek za minútu. Prekonal tak vlastný vlaňajší rekord 31 plechoviek.

Richter chce tento rok každý mesiac prekonať jeden zo svetových rekordov. Chce napríklad zdvihnúť v zuboch koňa vážiaceho trištvrte tony. Cieľom akcie nazvanej Golem's hand je odradiť mladých ľudí od brania steroidov a ukázať im, že človek môže docieliť veľkých vecí aj bez anabolík, povedal pre ČTK Richter.

Na Richterov pokus dozerala jedna zo svetových agentúr, ktoré rekordy zaznamenávajú. "Pôvodne bol rekord jedného Američana 12 plechoviek za minútu. Vlani som ho prekonal a prehrýzol ich 31 a teraz som posunul vlastný rekord na 33 plechoviek," uviedol silák z Opavy, ktorý sa inak živí ako kuchár.

V pláne má každý mesiac pokoriť jeden zo svetových rekordov. "Chcem napríklad zdvihnúť v čeľusti koňa vážiaceho trištvrte tony. Súčasný rekord je skoro 300 kíl. Ďalší rekord chcem pokoriť v tom, že vleziem pod stôl, most alebo nejakú podobnú vec a chrbtom zdvihnem cez 800 kíl. Doterajší rekord je 780 kíl. Ak to pôjde, pôjdem až na váhu jednej tony," uviedol Richter, ktorý má na svojom konte zhruba dvadsiatku svetových rekordov.

Medzi Richterovými pokusmi, ktoré má zaznamenané aj na webe, patrí aj krivenie klincov zubami, zdvihnutie 800-kilového lietadla alebo to, že v zuboch drží vrták spustenej vŕtačky a znemožňuje tak jeho otáčanie.

Akcia má ukázať mladej generácii, že človek môže vlastnou usilovnosťou a cvičením dosiahnuť veľké veci aj bez anabolík. "Dnes príde mladý chlapec do posilňovne a chce do leta dobre vyzerať, tak si vezme nejaké látky. Síce za pol roka vyzerá lepšie, ale má to potom následky na zdraví, ktoré si mladí ľudia neuvedomujú," povedal štyridsaťpäťročný Richter. Sám začal lámať rekordy už na konci minulého tisícročia. Kariéru zahájil práve v Dubňanoch, kde v sobotu odštartoval akciu proti steroidom. Pokusy o rekordy sa uskutoční v ďalších slovenských mestách, ale aj v Nemecku alebo Taliansku.