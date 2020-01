Panika v Bojniciach: V zoo zúri vtáčia chrípka, budú utrácať zvieratá?!

Potvrdil sa najhorší scenár! Už v piatok pracovníci bojnickej zoo zatvorili brány pre náštevníkov, pretože mali podozrenie, že v zariadení vypukla vtáčia chrípka.

Najhoršie obavy sa nakoniec potvrdili. Zoologická záhrada tak bude musieť pristúpiť k radikálnym opatrenia. Do sveta zvierat nebudú mať navštevníci prístup minimálne mesiac a ak sa bude nákaza šíriť, nie je vylúčené, že budú musieť operence utrácať.

Tí, ktorí chceli v piatok navštíviť zoo v Bojniciach, boli poriadne sklamaní. Na bráne visel len strohý odkaz, že zariadenie je z prevádzkových dôvodov zatvorené. „O detailoch a dôvodoch zatvorenia nebudeme zatiaľ poskytovať žiadne informácie,“ vysvetlil hovorca Jaroslav Slašťan. Ako sa nám podarilo zistiť, dôvod zatvorenia bol oveľa závažnejší - nečakaný úhyn kačice striebristej a lyžiačiara bieleho. Zmenený mozog a nastrieknuté cievy uhynutých zvierat poukazovali na možnosť vtáčej chrípky, ktorá sa v sobotu aj potvrdila. Podľa šéfa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozefa Bíreša bude musieť zoo pristúpiť k radikálnym opatreniam. „Nastáva karanténa, robí sa analýza a zoo nebude prístupná verejnosti. Je na prevádzkovateľovi, či vie oddeliť ostatné zvieratá. Analyzuje sa možnosť uzatvoriť všetko vtáctvo,“ vysvetlil Bíreš.

Budú utrácať zvieratá?

Podstatné sú teraz nasledujúce dni a sledovanie toho, či a ako sa bude nákaza šíriť. Ak by došlo k ďalším úhynom, budú musieť pristúpiť k radikálnejším riešeniam. „Pokiaľ by úhyny pokračovali, bude sa musieť riziková skupina, predovšetkým vodná hydina, utratiť a tento proces bude trvať minimálne 30 dní a zoo nebude prístupná verejnosti,“ uviedol s tým, že by chceli skôr presadiť izoláciu ohrozených zvierat, aby sa nemuseli vzácne zvieratá utrácať. Znovu sa však potvrdilo že zdrojom nákazy je migrujúce vtáctvo, predovšetkým kačice, husi a labute. „Pravdepodobne správca zoo nevytvoril podmienky na to, aby zamedzil kontakt s voľne žijúcim vtáctvom,“ naznačil možnú príčinu nákazy Bíreš.

Kačica striebristá

Otvoriť galériu Úhyn: Prvou obeťou z radov operencov bola kačka striebristá. Zdroj: iStockphoto

Malý druh kačice rozšírený v južných častiach Južnej Ameriky.

Trieda: vták

Rad: zúbkozobce

Čeľaď: kačicovitá

Biotop: plytké jazerá, močiare

Dožitie: 16 rokov Hmotnosť: 373 g - 473 g

Potrava: semená, trávy, vodné rastliny, bezstavovce

Veľkosť: 38 - 43 cm

Lyžičiar biely

Otvoriť galériu Lyžičiar biely Zdroj: iStockphoto

Lyžičiare sú brodivé vtáky. Ich rodový názov Platalea znamená „široký“ a odkazuje na tvar zobáka.

Trieda: vták

Rad: Brodivce

Čeľaď: ibisovité

Biotop: plytké mokrade

Dožitie: 28 rokov

Hmotnosť: 1130 - 1960 g

Strava: hmyz, mäkkýše, žaby, malé ryby

Veľkosť: 70 až 95 cm