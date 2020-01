Najsexi babička sveta je single: Odpadnete, čím ju muž dokáže zaujať

Gina Stewart (49) z Austrálie má štyri deti a jedno vnúča, no stále je poriadna sexica.

Vo svete je preto známa ako ,,najsexi babička“, má sa dokonca čoskoro objaviť na titulke Playboya. Napriek veľkému záujmu mužov je single a pre všetkých, čo by sa snažili ju zaujať, má radu. ,,Ak ma vie niečo očariť, tak je to dobrý vtip o babičkách. Takému mužovi by som dala šancu,“ prezradila podľa portálu Mirror Gina, ktorá tiež letí na americký prízvuk a iskru v očiach.

Na oslovenie babička sa neuráža. ,,Nikdy nebol môj sen byť označovaná ako najsexi babička sveta. Ale v skutočnosti mám rada oslovenie ,babka´, beriem to ako odmenu za fakt, že som vychovala šťastné zdravé deti,“ vyjadrila sa. Na Instagrame ju sleduje takmer 21-tisíc ľudí, ktorých pravidelne zásobuje rajcovnými fotkami. Jednu z nich, na ktorej jej prsia prekrývali len dlhé vlasy, Instagram vymazal.

Gina vtedy vyrazila do boja a tvrdila, že podobné fotky iných užívateľov vymazené neboli. Išlo podľa nej o diskrimináciu vzhľadom na jej vyšší vek. Instagram diskrimináciu poprel, označil vymazanie príspevku za chybu a ospravedlnil sa. Gina vie svoju popularitu využiť aj na dobrú vec. Na pomoc svojej požiarmi sužovanej krajine vyzbierala Austrálčanka 250-tisíc dolárov.