Alena Heribanová prepadla šamanizmu: Zúčastnila sa rituálov na Sibíri, toto nezažije každý

Moderátorka Alena Heribanová (64) v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradila, ako sa jej pozdáva nový flek, ako berie fakt, že už patrí do generácie, ktorá si veľa pamätá a čím ju po rozvode očaril nový partner.

Prezradila však aj to, že bola minulý rok v lete na Sibíri, pri Bajkalskom jazere. Zúčastnila sa aj na šamanských rituáloch.

Prečo vás zaujalo šamanstvo?

Najskôr som o ňom veľa čítala, debatovala s ľuďmi. Centrum a chrám šamanizmu je aj v Berlíne. Šamanstvo je v Rusku akceptované oficiálne náboženstvo, ktoré spočíva v komunikácii s predkami. Šamanizmus vznikol pred tisícročiami na Sibíri a odtiaľ sa rozšíril do sveta. Dávno som si hovorila, že by som si chcela pozrieť Sibír. Pozrieť sa tam, kde toľko ľudí prišlo o život a, naopak, kde si toľko ľudí našlo lásku a vášeň. Veď tam žil napríklad ruský lekár a spisovateľ Anton Pavlovič Čechov, v Irkutsku český spisovateľ Jaroslav Hašek. Zaujímajú ma krajiny, ktoré nie sú globalizované, žijú si svojím rytmom aj charakterom. Očarila ma predovšetkým tamojšia príroda. Bajkalské jazero je zázrak. Je to sladkovodné more so striebornou hladinou, s miliónmi planktónov, rýb, živočíchov, ktoré nikde inde na svete nežijú. Žijú tam mrože a tulene, ktoré sa povaľujú na skalách, z ktorých mnohé majú podobu ľudských tvárí.

Bola to len zvedavosť, čo vás doviedla na Sibír alebo ste sa chceli podučiť šamanizmu?

Ja osobne som si nedala nič vyveštiť, analyzovať ani karmicky vykladať. Ale v našej skupine boli takí, ktorí sa vydali na túto cestu práve za poznaním svojej rodinnej anamnézy. Zúčastnila som sa na šamanských rituáloch a bola to zaujímavá skúsenosť. Väčšina z mojich kolegov, ktorí sa so šamanom radili o svojom zdraví, nechali si vykladať rodinné vzťahy a riešili svoje životné situácie, bola prekvapená, čo všetko pravdivé sa dozvedeli o sebe, aké východiská spolu na rituáloch našli... Je zložité rozprávať o skúsenostiach zo Sibíri u nás, ide mi skôr o moje osobné poznanie. Všetko, čo som videla a zažila, mi otvorilo nové poznanie.