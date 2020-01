Skvelá Peťa Vlhová! V zjazde dosiahla najvyššiu rýchlosť, bola blízko víťazstva

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (24) zašla v piatok senzačným spôsobom svoj druhý zjazd kariéry Svetového pohára.

Po najlepšom záverečnom medzičase a absolútnej top rýchlosti (115,20 km/h) vyšla pred cieľovým skokom príliš mimo stopu zatvoreného "esíčka" a prišla o vysoko pravdepodobný triumf. Celkovo jej namerali stratu 1,03 s na víťaznú Američanku Mikaelu Shiffrinovú. Druhá skončila Talianka Federica Brignoneová (+0,18), tretia bola Švajčiarka Joana Hählenová (+0,23).

Piatkový zjazd bol náhradou za zrušené preteky vo francúzskom Val d'Isere. Vlhová štartovala len vo svojom treťom elitnom zjazde v kariére, na zimných olympijských hrách v Pjongčangu ho nedokončila a v marci 2018 skončila vo švédskom Are sedemnásta. Potenciál naznačila už desiatym najlepším časom vo štvrtkovom tréningu a nebyť záverečnej chyby v pretekoch, mohla si so štartovým číslom 32 pripísať senzačný triumf.

"Išla som oveľa lepšie ako vo štvrtok. V spodnej časti som spravila strašne veľkú chybu, mala som rýchlosť, všetko sa mi mihalo. Bolo to ťažké vytočiť, myslela som si, že to nezvládnem a vypadnem. Išla som na hrane rizika. Úprimne, išla som na víťazstvo, teším sa aj zo šiesteho miesta, ale cítim, že na to mám a môžem byť veľmi rýchla aj v rýchlostných disciplínach. Trať je veľmi náročná, ale mne to vyhovuje, je to zatočené. Pre mňa je to super kopec, veľmi ma mrzí tá chyba, na tréningu som to prešla úplne excelentne. Musím si zvyknúť, ako reagovať v rýchlosti," povedala 24-ročná slovenská reprezentantka pre RTVS.

Shiffrinová nastúpila so šestnástkou a časom 1:29,79 min dosiahla druhé víťazstvo v zjazde SP. Predtým sa jej to podarilo v decembri 2017 v kanadskom Lake Louise. Celkovo má na konte už 65 víťazstiev v prestížnom seriáli.

"Som veľmi spokojná s mojím lyžovaním. Je to veľmi technická trať, snažila som sa ísť agresívne," povedala Američanka pre ORF. K jej výkonu sa najviac priblížila Brignoneová, s ktorou rovnako ako s Vlhovou doteraz súperila predovšetkým v technických disciplínach. Hählenová potvrdila formu zo štvrtkového tréningu, v ktorom bola najrýchlejšia, a vo veku 28 rokov si pripísala premiérové pódiové umiestnenie v seriálu.

Veľmi dobre sa najprv prezentovala Rakúšanka Nina Ortliebová, ktorej náskok sa na medzičasoch blížil už k štyrom desatinám sekundy, ale jednu z bránok prešla príliš priamo a do nasledujúcej sa už nezmestila. Ťažkú trať nedokončilo sedemnásť lyžiarok. V sobotu je na programe ďalší a pôvodne programovaný zjazd, v nedeľu sa pôjde super-G.