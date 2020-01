Veľké plány s obchodným domom na Kamennom námestí: Zmena názvu a luxusná gastronómia

Chce presadiť vyberané jedlá a chute! V januári 2019 získala ikonická stavba na Kamennom námestí v hlavnom meste nového majiteľa.

Podnikateľ sýrskeho pôvodu George Trabelssie sa rozhodol zmeniť nielen fasádu niekdajšieho Prioru, ale jeho prioritou je aj celková zmena vnútornej konštrukcie. Zatiaľ čo doteraz našli ľudia v Tescu hlavne obchody s oblečením či potraviny, po novom tomu, zdá sa, odzvonilo. Podnikateľ má totiž v pláne výstavbu veľkolepých gastroprevádzok, ktoré budú pýchou Bratislavy. Nový Čas zisťoval, čo všetko bude súčasťou honosného priestoru.

Bývalé Tesco na Kamennom námestí pomaly, ale isto mení fasádu. Už o niekoľko mesiacov by na mieste bývalého nákupného centra mohol vzniknúť zaujímavý skvost, ktorý by mohol osloviť širokú verejnosť. Jeden z majiteľov budovy, podnikateľ a majiteľ firmy SIRS George Trabelssie sa od začiatku netajil tým, že má s budovou veľké plány. „Plánujeme magistrátu a následne aj verejnosti predstaviť zámer obnovy územia,“ uviedla ešte začiatkom minulého roka hovorkyňa spoločnosti SIRS Ivana Strelcová, ktorá dodala, že hlavným cieľom je prínos pre obyvateľov a návštevníkov spomínanej časti mesta.

Architekti z Milána

Z bývalého nákupného centra sa tak pomalými krokmi stáva lukratívny priestor, ktorý ponúkne nové možnosti. „Foodcourt bude pozostávať zo štrnástich prevádzok zložených z domácich i zahraničných známych hráčov na trhu, ako aj z nováčikov,“ priznala hovorkyňa, podľa ktorej na zveľaďovaní známej prevádzky pracujú renomovaní architekti z Milána. „Spoločnosť Piuarch spolupracovala aj so Zahou Hadid na projekte nového centra Milána a iných významných medzinárodných projektoch,“ dodala Strelcová. Zmeny na Kamennom námestí zaberú síce množstvo času, novej fasády by sa však ľudia mali dočkať už v priebehu niekoľkých mesiacov. Okrem nového výzoru by mala pribudnúť aj zmena názvu, ktorá však ešte nie je konečná. „Do dnešného dňa sme sa neustálili v názve. OD Prešporok je jednou z alternatív,“ dodala v súvislosti s novým názvom Strelcová.

