Hokejový útočník odchádza z Litvínova: Skončí Mikúš vo Zvolene?

Po dvoch rokoch opúšťa Litvínov! Útočník Juraj Mikúš (32) sa dohodol s vedením českého extraligistu na predčasnom ukončení kontraktu. Vicemajster sveta z roku 2012 podľa našich informácií bude pokračovať v kariére v slovenskej Tipsport lige.

A s najväčšou pravdepodobnosťou si oblečie dres Zvolena! Skúsený slovenský útočník Juraj Mikúš odohral v tomto ročníku za Litvínov iba 25 stretnutí, v ktorých si na konto pripísal 8 kanadských bodov za tri góly a päť asistencií.

„Nerád mením kluby počas rozbehnutej sezóny, ale rád by som hral v tíme, kde dostanem viac priestoru na ľade, ako to bolo v poslednom období. Aj preto sme sa s vedením Litvínova vzájomne dohodli na predčasnom konci. Klub nebol spokojný s mojimi výkonmi a ja zase so spomínanou vyťaženosťou na ľade,“ povedal pre Nový Čas Mikúš, ktorý by chcel mať v najbližších hodinách vyriešenú ďalšiu hokejovú budúcnosť. A všetko nasvedčuje, že sa vráti na slovenské klziská.

„Nejaké ponuky mám, nechávam si ešte pár hodín na rozmyslenie. Reálne to však vyzerá tak, že skončím na Slovensku.“

Podľa našich informácií má o vicemajstra sveta zo svetového šampionátu 2012 intenzívny záujem Zvolen, ktorému sa v poslednej dobe veľmi herne i výsledkovo nedarilo. „Je to jeden z tímov, ktorý je v hre. Ponuku od nich mám na stole už dlhšiu dobu,“ doplnil na záver Mikúš.