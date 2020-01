Komentár Milana Belicu: Najväčšou hanbou súčasnej vlády je rezort dopravy

Nový Čas pred voľbami prináša názory osobností slovenskej politiky a spoločenského života na aktuálne dianie. Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Som rád, že ma denník Nový čas oslovil so žiadosťou o napísanie komentára k pálčivým témam, ktoré rezonujú v spoločnosti. Dovoľte mi teda konštatovať, že za najslabší článok súčasného vládneho kabinetu (dokonca aj vlád predchádzajúcich) považujem bez váhania Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Môžem otvorene a veľmi jednoznačne povedať, že najväčšou hanbou z dielne tohto ministerstva je, že krajské mesto Nitra vstúpilo aj do tretej dekády 21. storočia ako jediné zo slovenských krajských miest bez elektrifikovaného železničného prepojenia na okolitý svet. Teda nezaslúži si zrejme to, čo už dnes majú nielen všetky krajské mestá na Slovensku, ale aj väčšina menších okresných miest?! Má krajské mesto Nitra zostať z pohľadu absencie elektrifikovanej trate obyčajným provinčným mestečkom?!

Érsek nič nezmenil

Súčasný pán minister na všetky moje niekoľkoročné urgentné apely a žiadosti o zmenu tohto stavu reagoval pozitívnymi prísľubmi riešenia tohto mimoriadne závažného problému. Ale čo reálne zmenil? Nič. Je úsmevné, že koncom vlaňajšieho roka chodil odovzdávať niektoré zrekonštruované malé železničné stanice. Pretože, ako sám povedal, „verí, že po rokoch zanedbávania sa aj tento obraz slovenských železníc výrazne zlepší a stanice budú slúžiť v prospech verejnosti“. A tak sa ho ako predseda NSK teraz už verejne pýtam: V krajskom meste Nitra nie je nevyhnutné súčasný stav urgentne zlepšiť? A pripomínam, že nielen z pohľadu výstavby elektrifikovanej trate, ale aj z hľadiska zásadnej rekonštrukcie samotnej budovy železničnej stanice v Nitre, ktorá by síce mala byť výstavnou skriňou krajského mesta, ale v súčasnosti je skôr jeho hanbou.

Vlakom sa nedostaneme ani do Bratislavy

Naviac, začiatkom tohto roka súkromná spoločnosť Arriva dočasne zrušila jediné priame vlakové spojenie Nitry s Prahou. Vlakom bez prestupu sa cestujúci z Nitry nedostanú v 21. storočí ani do Bratislavy. Nie je to hanebná vizitka rezortu dopravy, Železníc SR a ďalších zainteresovaných inštitúcií pod správou ministerstva?

Pritom o potrebe výstavby železničnej trate medzi Nitrou a Trnovcom nad Váhom sa hovorí už niekoľko rokov. Problém by do veľkej miery vyriešilo menej ako 20 km koľajníc. Železnice SR dali vlani aktualizovať štúdiu realizovateľnosti, ktorá bola vypracovaná ešte v roku 2014. To je všetko, čo k tomuto dokázalo ministerstvo dopravy povedať. O termíne realizácie sa podľa mediálnych informácií nikde nehovorí. A pritom je toto prepojenie oveľa dôležitejšie ako tie, čo v kraji máme. Pomohlo by ekonomicky celému regiónu. Veľkým pozitívom by bolo aj odľahčenie cestnej infraštruktúry smerom na Bratislavu.

Dovoľte dať na misku váh tieto fakty: výstavba elektrifikovanej železničnej trate Nitra-Trnovec nad Váhom by mala stáť asi 160 miliónov eur. Tie sa v štátnom rozpočte dosiaľ nenašli. Ale súčasný rezort dopravy zlepšuje obraz slovenských železníc rekonštrukciami viacerých malých železničných staníc. Na tie peniaze sú. Nespochybňujem potrebu týchto rekonštrukcií, len sa neustále, a dosiaľ neúspešne, pýtam, prečo krajské mesto Nitra „po rokoch zanedbávania“ ako jediné stále nemá elektrifikovanú trať? Pritom je nesporné, že Nitriansky samosprávny kraj bude po dobudovaní zostávajúcich blokov JE Mochovce „energetickým srdcom Slovenska“. Tu sa energia potrebná aj pre elektrické vlakové jednotky vyrába a bude vyrábať. Paradoxne však po zastaralých jednokoľajkách sa v okolí elektrárne budú „motať“ motorové vláčiky a zamorovať životné prostredie toxickými splodinami naftových motorov? Skutočne máme v Nitrianskom kraji akceptovať argumenty, že prepojenie krajského mesta Nitry s Bratislavou cez elektrifikovanú železničnú trať nemá význam? A ak by už iný význam toto prepojenie nemalo, len to, že skráti čas dopravného spojenia asi o 30 minút a podstatne obmedzí prúd osobných áut z Nitry do Bratislavy, to je bezvýznamné?

Odpovede na všetky tieto otázky treba hľadať na Ministerstve dopravy a výstavby SR.